La Cofradía del Señor Atado a la Columna 'procesiona' en 5,5 millones de cupones de la ONCE

20/03/2018 - 14:16

La Cofradía del Señor Atado a la Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor de Zaragoza, 'procesiona' en el cupón de la ONCE del domingo, 1 de abril. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España esta cofradía.

El cupón ha sido presentado por el delegado territorial de la ONCE, Ignacio Escanero; y por el Hermano Mayor de la Cofradía del Señor Atado a la Columna, Armando Cester; acompañados por representantes del Grupo Social ONCE y de la Obra Caritativa-Social de la Cofradía.

Un grupo de personas ciegas, afiliadas a la ONCE, han podido tocar la imagen del 'Cristo de la Flagelación', durante una visita adaptada que se ha realizado tras presentar el cupón.

Los orígenes de esta Cofradía se remontan a 1796, cuando varias personas se reunían, en el convento de las Madres Dominicas de Santa Fe, en torno a una imagen del Señor Atado a la Columna. De 1804 datan los primeros estatutos de la Antiquísima Hermandad del Santísimo Cristo Atado a la Columna.

El 13 de octubre de 1940 se refunda la Cofradía del Señor Atado a la Columna, para participar en la Semana Santa de Zaragoza, han señalado desde la Cofradía y la ONCE en una nota de prensa.

VESTIMENTA

En la actualidad tiene su sede en la iglesia de Santiago el Mayor. En una de sus capillas están expuestas tres imágenes de la Cofradía: Señor Atado a la Columna, Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor y la imagen de Cristo Flagelado, del paso de la Flagelación.

Los miembros de la Cofradía visten túnica blanca, con guantes del mismo color. El cíngulo se lleva a la izquierda con tres nudos y dos; ambos finales a la misma altura. El capirote es rojo con el escudo de la Cofradía.

El paso del Santísimo Cristo Atado a la Columna lo llevan, a hombros, ocho porteadores. El segundo paso, de los denominados de misterio, y popularmente conocido como 'La Flagelación', es compuesto por cuatro figuras, que salió por primera vez a las calles de Zaragoza en el año 1998.

El tercero de los pasos, el de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor que va bajo palio. El cuarto y titular de la Cofradía es la obra del escultor aragonés José Bueno Gimeno y está considerada por los expertos como una de las diez mejores obras procesionales del siglo XX en España.

PREMIO

