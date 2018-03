CCOO considera que la EBAU única ya no es posible y propone una fórmula matemática que iguale diferencias entre CCAA

El sindicato Comisiones Obreras considera que la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) "única" ya no es posible a estas altura y por ello ha propuesto para este curso aplicar una fórmula matemática que proponen algunos estudios para generar un índice de acceso que iguale las diferencias entre comunidades autónomas.

CCOO, en un comunicado recogido por Europa Press, entiende que la solución pasa "por atacar el problema de raíz", pero no ahora, a dos meses de las pruebas, cuando no hay posibilidades "reales" para cambiar esta cuestión, por ello propone tener en cuenta estudios existentes que proponen que, en lugar de acceder por la nota habitual, se pueda establecer una fórmula matemática creando un índice de acceso que igualaría las diferencias entre comunidades.

"No puede acabar bien lo que mal empieza, y eso lo que ha sucedido con la EBAU", ha señalado el sindicato, que ha recordado que ya lo apuntó el año pasado cuando surgió la problemática con esta prueba, momento en el que considera que habría que haber iniciado una lucha por que esta prueba fuera "ecuánime" entre comunidades y no a dos meses de su realización.

En su opinión, ante un distrito único, los criterios generales tienen que ser únicos y consensuados por todas las comunidades, algo que ya el año anterior generó "graves problemas" y "desde la Consejería de Educación de Castilla y León no se supo gestionar ni solucionar con eficiencia".

Sin embargo, ha incidido en que la Junta este curso quiere liderar la preocupación del alumnado pidiendo a dos meses de su realización una EBAU única. "Si hubiera querido hacerlo así, está en su poder luchar como Administración en los lugares oportunos, pero que no movilice ahora a los estudiantes en ese sentido cuando el resto de las comunidades no lo van a admitir", ha señalado.

En este sentido, ha señalado que la Administración, como responsable de la prueba en la Comunidad, debería "proponer soluciones reales" para que el alumnado no sea el perjudicado como demuestran los estudios, "porque, si bien es cierto que no tienen las mismas oportunidades que los de otras comunidades" y no pueden acceder a los estudios que desean estos, "se verán abocados" a salir de la Comunidad con el consiguiente "castigo económico" para la familia por un lado y la "fuga de estudiantes" por otro.

Por eso, la Federación de Enseñanza de CCOO ha expresado su apoyo a las reivindicaciones estudiantiles para que la Administración encuentre soluciones al problema, pero ha advertido de que "en ningún caso" pueden aceptar "las incongruencias" de ésta a la hora buscarlas.