PSOE-A critica la "indolencia" del Gobierno en el Campo de Gibraltar y alaba el "compromiso" de Susana Díaz

20/03/2018 - 14:57

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Jiménez, ha señalado la "intensa jornada" de representantes políticos en el Campo de Gibraltar, lo que "significa que por fin hay quien ha entendido que había una situación excepcional y urgente que necesitaba de una respuesta, y la culpable de eso es Susana Díaz". Por contra, ha criticado la "indolencia" y el "abandono" del Gobierno central a la comarca.

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Jiménez ha añadido en este sentido que la comarca necesita respuestas del Estado "después de mucho tiempo del abandono de manera indolente del Gobierno de la nación, que no ha sabido o no ha querido ver lo que estaba ocurriendo en esta comarca y no ha activado los recursos y los medios humanos y materiales para impedir lo que se ha estado viendo en los últimos meses".

"Esperamos y deseamos que a partir de la reunión promovida por la presidenta de la Junta, para que de una vez por todas el Gobierno adquiera conciencia y asuma sus responsabilidades, sea un antes y un después, aunque tras la reunión el ministro Zoido no supo o no quiso concretar el refuerzo de medios humanos", ha afirmado el dirigente socialista.

Igualmente, Jiménez ha criticado el papel de los ayuntamientos de la comarca, "que también tienen su responsabilidad, no pueden eludir y convertir en una petición continua de responsabilidades a los demás sin asumir las responsabilidades propias".

Jiménez ha presentado una proposición no de Ley del PSOE que se debatirá el jueves en el Parlamento andaluz en la que, según ha explicado, lo primero que se pide es "restituir el Estado de Derecho, la garantía del Estado de Derecho en la comarca". "Los derechos de los campogibraltareños, sus libertades públicas y su seguridad, que ha estado comprometida por la actuación impune de algunos y por la indolencia" del Gobierno, ha incidido.

El dirigente del PSOE-A, tras asegurar que piensan que el Campo de Gibraltar "es un territorio único", ha manifestado que "hace falta la concienciación del Gobierno de España en esas potencialidades de la comarca y la activación de los recursos necesarios para desarrollar todo ese potencial".

Mario Jiménez ha calificado como "importantísimo" del desarrollo económico de la zona "y aprovechar esas especialidad que tiene el Campo de Gibraltar, que tienen que ver con el puerto de Algeciras". "Ya quisiéramos que el Gobierno de España fuera consciente de ese potencial e invirtiera para garantizar que ese potencial irradiara a toda la comarca y Andalucía", ha afirmado.

Así, ha hecho referencia a la Algeciras-Bobadilla y la inversión del Gobierno, "injusta y que está en la raíz de los problemas que se viven en el Campo de Gibraltar".

Por ello, ha pedido que se considere a la comarca como una zona fiscal especial, "para aprovechar la conexión con el Peñón y hacer de toda la comarca un atractivo que permita la instalación de empresas y sea un acicate para la llegada de inversiones empresariales". Igualmente, ha pedido "impulso para el apoyo al empleo".

Finalmente, Jiménez ha incidido en subrayar el "compromiso pleno" de la presidenta de la Junta de Andalucía, "que hasta que no ha conseguido arrancar el compromiso del Gobierno de España de actuar de manera rápida e inmediata en el Campo de Gibraltar, no ha parado".

Asimismo, ha manifestado que el debate de la proposición del PSOE "va a tener la capacidad de fijar con el voto de todas las fuerzas políticas, el compromiso que cada uno tiene con esta comarca y pasar de las palabras a los hechos".