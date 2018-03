PP ve "bastante triste" que Cifuentes comparezca en Congreso y critica que los grupos se han puesto al nivel de Granados

20/03/2018 - 15:07

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha tildado de "triste" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, haya comparecido este martes en el Congreso de los Diputados sobre la presunta financiación irregular del PP y ha criticado que los grupos "que han logrado que comparezca allí" se han puesto "al nivel del exsecretario general del PP Francisco Granados".

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Ossorio en rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, después de que Cifuentes haya comparecido en la comisión de investigación este martes en el Congreso de los Diputados.

"Lo veo bastante triste, la verdad. A mí me produce mucho respeto el Congreso y me produce mucho respeto legislativo y creo que los grupos parlamentarios que han logrado que hoy comparezca allí Cifuentes se han puesto al nivel del señor Granados, que no me inspira ningún respeto", ha lamentado Ossorio.

A su parecer, las acusaciones que vertió Granados contra la dirigente autonómica situándola como conocedora de la financiación irregular del PP son las de "un señor que ha estado en la cárcel con un millón de euros en el altillo".

"Me parece lamentable, es una comisión de investigación y es un asunto muy serio y no se puede llevar a alguien a una comisión por las manifestaciones de una persona como el Granados. Esos diputados se han puesto al nivel del señor Granados", ha concluido el popular.