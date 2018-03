Cataluña. a podemos no le gusta turull para presidir la generalitat

20/03/2018 - 14:31

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, dijo este martes que a su formación política no le gusta Jordi Turull para presidir la Generalitat de Cataluña, porque "lleva toda su trayectoria política vinculado a la corrupción de Convergència".

La dirigente de Unidos Podemos realizó estas declaraciones en rueda de prensa en la Cámara Baja, después de que se haya conocido que el exlíder de la ANC Jordi Sànchez podría dejar su acta de diputado en el Parlament en los próximos días para volver a la docencia. La renuncia de Sànchez allanaría el camino para que el exconsejero de Presidencia de la Generalitat opte a la investidura.

"No nos gusta un candidato que lleva toda su trayectoria política vinculada a Convergència, a la corrupción, al 'caso Palau' ", indicó Montero en referencia a un partido que ha protagonizado "los peores recortes en Cataluña". "Ese candidato no es el nuestro, no le vamos a apoyar, pero en todo caso debe acabar la crisis de gobernabilidad" en Cataluña, continuó respecto a la posibilidad de que este miércoles el presidente del Parlament, Roger Torrent, proponga a Turull como candidato a la investidura.

Por otro lado, consideró una "buena noticia" que la Fiscalía haya solicitado la salida de prisión bajo fianza de 100.000 euros para el exconsejero de Interior de la Generalitat catalana Joaquim Forn.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo, en declaraciones en laSexta recogidas por Servimedia, que "hace falta" un gobierno en Cataluña "que recupere las competencias de la Generalitat", tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, y consideró que "no estamos demasiado lejos" de que Junts Per Catalunya, ERC y la CUP se pongan de acuerdo para que "por fin podamos avanzar hacia la normalización".

