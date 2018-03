CCOO habla de "imposición" del modelo bilingüe en el CEIP Alejandro Rubio de Guadalix de la Sierra

20/03/2018 - 15:39

Tomará acciones legales y presentará un recurso

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

CCOO ha criticado la "imposición" del modelo blingüe por parte de la Dirección del Área de Educación Norte de la Comunidad de Madrid en el CEIP Alejandro Rubio de Guadalix de la Sierra a pesar de tener a la mayoría de la comunidad educativa "en contra".

Por ello, anuncia acciones legales y la presentación en el día de hoy de recurso al acto administrativo, que retirará si se deja sin efecto la orden implantación del programa bilingüe para el próximo curso 2018/2019 en el CEIP Alejandro Rubio de Guadalix de la Sierra.

Según ha informado CCOO en un comunicado, esta actitud de la Consejería es "autoritaria" y "solo persigue perpetuar el modelo político e ideológico del gobierno de Cifuentes, que es anacrónico en Europa y segrega gravemente al alumnado de la escuela pública.

En este sentido, expone que la LOMCE establece la participación y la elección democrática por parte de la comunidad educativa a la hora de tomar este tipo de decisiones.

"Tenemos conocimiento de que más del 61 por ciento del Claustro y más del 57 por ciento del Consejo Escolar del CEIP Alejandro Rubio rechazan la implantación el programa bilingüe en el centro, a lo que hay que añadir la oposición de la AMPA", expone el sindicato para aludir también a "falta de transparencia y publicación" del proceso de selección relativos a la puntuación obtenida del baremo referido en la citada orden.

A su vez, critica que la implantación del modelo del bilingüismo se realiza sin los recursos suficientes en los centros, con "falta de profesorado por los recortes en plantilla, masificación en las aulas, la carencia de posibilidades de desdobles y refuerzos, escasa formación para mejora en idiomas y práctica ausencia casi total de intercambios y becas de formación".

Además, provoca una "grave incidencia" sobre las plantillas de los Colegios ya que parte del profesorado "puede verse desplazado" de los mismos.

"Está claro que el Gobierno de Cifuentes no tiene un verdadero proyecto plurilingüe no segregador y accesible a todo el alumnado", ahonda CCOO.

El consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, aseguró ayer que no se implantará el programa bilingüe en el colegio en el CEIP Alejandro Rubio de Guadalix de si no está respaldado por el claustro de profesores y los padres, es decir, si no se ajusta a la normativa.

"Nosotros tenemos una normativa clara y explícita. Se ha presentado un recurso, lo vamos a contemplar y si se ajusta a la ley por supuesto le daremos la razón", señaló Van Griken.

Asimismo, hizo hincapié en que el programa bilingüe es "totalmente voluntario, que está implantado en el 50 por ciento de los colegios e institutos públicos de la región así como que parte de la decisión de "los claustros, los consejos escolar y las familias".

Lo que el Gobierno regional hace, según Van Grieken, es "dar salida a las iniciativas". En todo caso, manifestó que si no se cumplen las premisas por supuesto que reconducirán "el error material que se haya producido".