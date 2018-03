El coste de la reparación de la Naveta des Tudons será de entre 20.000 y 40.000 euros

20/03/2018 - 15:35

MENORCA, 20 (EUPOPA PRESS) El conseller de Cultura y Educación, Miquel Àngel Maria, ha informado este martes que se prevé que el coste de la reparación de las pintadas en la Naveta des Tudons sea de entre 20.000 y 40.000 euros.

Además, como el monumento permanecerá cerrado al público hasta que se realicen las labores de restauración, el Consell Insular de Menorca calcula que se dejarán de ingresar unos 9.000 euros mensuales de la venta de entradas.

El departamento de Cultura ya ha solicitado un informe de restauración que permitirá realizar una valoración de los daños que ha sufrido el monumento talayótico.

Desde el Consell de Menorca han solicitado facilitar el máximo posible la investigación policial que se está llevando a cabo. "Pedimos prudencia y discreción, no hacer caso de rumores, evitar excesos de información y no difundir noticias no contrastadas con la policía de manera oficial y no hacer públicos los lugares donde se ha intensificado la vigilancia", ha indicado Maria.

El conseller ha explicado que se está trabajando para mejorar la vigilancia de los monumentos arqueológicos de la isla y se estudian diversas opciones, aunque ha dicho que se contempla como "inviable" la vigilancia con personal de seguridad por el coste que supone.

Cabe recordar que, antes de las pintadas en la Naveta des Tudons de Ciutadella, también aparecieron pintadas en Sa Bassa Verda de Ciutadella. "Se trata de hechos excepcionales y extraordinarios y los autores sabían que harían daño y herirían la sensibilidad de los menorquines", ha recalcado.

El responsable insular ha agradecido la respuesta ciudadana y ha destacado que incluso algunas personas se han ofrecido como voluntarias para eliminar las pintadas.

"También una empresa se ha ofrecido a pagar el coste del material de la operación", ha manifestado Maria, quien ha apuntado que "estas muestras de afecto demuestran el alto grado de conciencia de la ciudadanía".