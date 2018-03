Vara asegura que en Extremadura hay previsión de inversión privada por valor de 10.000 millones "de aquí a 2022"

20/03/2018 - 15:56

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha clausurado este martes la Asamblea Anual de Socios de la Asociación de Jóvenes Emprendedores y Empresarios (AJE) de Extremadura donde ha asegurado que la región tiene "muchas opciones de futuro" porque hay "previsiones de inversión privada de aquí a 2022 del entorno de los 10.000 millones de euros".

MÉRIDA, 20 (EUROPA PRESS)

"Creo que el escenario para Extremadura no va a estar mal en un futuro próximo, en los próximos años", ha sostenido Vara, toda vez que ha incidido en que "tenemos previsiones de inversión privada de aquí a 2022 del entorno de los 10.000 millones de euros, cosa que era impensable aquí en esta región".

El regidor extremeño, durante su intervención en la clausura de la citada asamblea, ha resaltado que tienen "entre manos" proyectos que "están obligando" al Ejecutivo autonómico "a hacer leyes" porque "no" hay legislación "para dar cobertura a algunos de los proyectos grandes" que están entrando, por lo que ha aseverado que se va a "hacer modificaciones legislativas".

"Con lo cual soy pesimista en algunas cosas, me preocupan mucho las leyes que nos estamos dando, me preocupa mucho que queramos luchar contra la corrupción no imprimiendo en la sociedad valores éticos... y que lo queramos resolver sólo con leyes que marquen cortapisas, cortapisas y más cortapisas pero, por otro lado, tengo que reconoceros que veo a Extremadura con muchas opciones de futuro", ha remarcado.

A este respecto, Fernández Vara ha evidenciado que en la región "hace falta mayor dimensión de empresas" y "más empresas grandes", ya que para que las "empresas pequeñas puedan seguir siendo la clave" de la economía extremeña "necesitan estar acompañadas de empresas grandes que sean más intensivas en mano de obra", ha señalado.

Todo ello para que, según ha subrayado, se produzca "un despegue" en el Producto Interior Bruto (PIB) que "permita" alcanzar cifras de desempleo del 10-12 por ciento que en Extremadura "es equivalente al pleno empleo", ha destacado.

Así, Vara ha puesto en valor que en la Comunidad Autónoma hay estabilidad política, paz social, un bajo precio de la vivienda, moderación salarial, suelo, tierra y "un elemento esencial que es el agua", ha afirmado.

"Esto está provocando que están viniendo muchos proyectos, que son proyectos que van a hacer que de aquí a los próximos tres o cuatro años se produzca inversión privada en Extremadura de niveles absolutamente insospechados en el pasado", ha subrayado.

GRAN PACTO DE SOLIDARIDAD ENTRE GENERACIONES

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo extremeño ha señalado que el "gravísimo problema" y el "desafío" de la sociedad actual es la demografía y la baja natalidad por lo que "hay que hacer que la gente tenga proyectos de vida", algo que se consigue si la gente tiene "empleo", ha evidenciado.

En este punto, Vara se ha referido a las pensiones y ha señalado que "para que haya un problema resuelto" en esta materia tiene que haber "cotizantes" y "mientras no lleguen habrá que sacar el dinero de otro sitio".

Fernández Vara ha apuntado que este asunto "se resuelve con un gran pacto de solidaridad entre generaciones" por lo que, ha manifestado, si se hace una reforma de la Constitución, "sería lo primero que tendríamos que incorporar: además de la solidaridad territorial, la solidaridad intergeneracional", ha explicado.

"Vuestra generación (en referencia al grupo de jóvenes empresarios presentes en el acto) le tiene que asegurar las pensiones a la de vuestros padres, y la de vuestros hijos os la tiene que asegurar a vosotros; y esto lo tenemos que llevar con el máximo rango a la Constitución para que no sea discutible", ha aseverado.

"PREOCUPACIÓN" POR NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL ESTADO

Finalmente, el regidor autonómico ha subrayado que ve "con mucha preocupación la consecuencia" de la nueva Ley de Contratos del Estado, algo que, según ha detallado, lo ha hablado con el Gobierno y "probablemente es lo que hay que hacer para evitar los casos de corrupción administrativa" pero, ha insistido, ve "con preocupación su aplicación", ha dicho.

En este sentido, el presidente extremeño ha asegurado que en dicha nueva ley hay un "control absoluto de los contratos menores" algo que es "bueno como país" para "ganar en transparencia y en limpieza en los procedimientos" pero que "va a llevar tiempo" porque "esto va unido a la judicialización de la vida política en España" que hace que "haya muchos funcionarios imputados" y "no hay cosa peor" que los empleados públicos "tengan miedo a tomar decisiones y a firmar papeles", ha apuntado.

Por último, ha recordado que estuvo hace cuatro meses en el Tribunal de Cuentas "para trasladarle la preocupación" que tiene por la "presencia masiva del criterio precio en los concursos públicos", ya que, según Vara, es algo que está "provocando unas situaciones enormemente paradójicas" y está "teniendo consecuencias negativas".

Cabe destacar que además de Fernández Vara, durante la clausura de la Asamblea Anual de Socios de la (AJE) Extremadura también han estado presentes la presidenta de dicha asociación, Celina Pérez, el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje), Fermín Albadalejo, y el secretario general de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura (CREEx), Javier Peinado.