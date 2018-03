Carme Riera vuelve a la novela negra con matices y una crítica contra corrupción y pederastia

20/03/2018 - 17:15

"Es un deber de la gente que escribimos mostrar las carencias de la sociedad"

La escritora y académica de la Real Academia Española (RAE) Carme Riera ha regresado al territorio de la novela de intriga con la historia contemporánea 'Venjaré la teva mort/Vengaré tu muerte' (Edicions62/Alfaguara), que aborda una crítica social contra la corrupción, la pederastia y la violencia de género.

Lo ha revelado este martes la autora en un encuentro con los medios, en que observado que "la novela no es exactamente negra", sino que se bascula entre el blanco y el negro, ante lo que Riera ha acabado encasillándola en un género que ha bautizado como 'gris'.

Una exdetective de origen gallego que vive en Barcelona, Elena Martínez, protagoniza la historia ambientada en 2010, y que parte de la misteriosa desaparición de un hombre de negocios en un despacho de la zona alta de la capital catalana.

A petición de la familia de la víctima, la detective, que es una mujer independiente, soltera y moderna, investiga el caso acompañada de su 'fox terrier', un perro que cobra un protagonismo especial.

TONO HUMORÍSTICO

A diferencia de la novela negra, que suele transcurrir en bajos fondos, la protagonista vive en el barrio antiguo de Sarrià de Barcelona, y la historia está escrita desde un tono humorístico, convertido en un "elemento fundamental" de la trama.

Contenta de prestar voz a una joven muy distinta a ella, la autora ha celebrado ensanchar su nivel de registros con una chica de entre 35 y 37 años que, a diferencia de Riera, no es muy culta, no sabe escribir, tiene que ir a clases del Ateneu Barcelonès y usa la escritura de una forma "muy funcional" no literaria.

El único aspecto compartido es su lugar de residencia en el barrio de Sarrià, ha observado la escritora, que en el libro hace especial hincapié en la violencia que supone la pederastia para la sociedad.

Preguntada por la cuestión, Riera no ha querido ahondar en detalles para no desentrañar aspectos de la trama que restarían atención a la lectura, y ha puesto encima de la mesa que "no hay muchos libros que desde la ficción aborden la pederastia".

"Es un deber de la gente que escribimos mostrar las carencias de la sociedad", ha argumentado la escritora Premio Nacional de las Letras y catedrática de Literatura Española en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

CRÍTICA "LO MÁS ÁCIDA POSIBLE"

La novela se erige como la "crítica lo más ácida posible" a la pedofilia, a la que se ha referido como una cuestión espantosa, y ha resaltado que el libro refleja problemáticas de la sociedad como la evasión fiscal, la corrupción y la violencia de género.

Sobre la protagonista de la historia, Riera ha defendido que es una mujer feminista, y ha roto una lanza a favor del feminismo atendiendo a una "cuestión de moral", en la que los hombres se deben implicar y al nivel de otras lacras como el racismo.

La novela, que se publica de forma simultánea en catalán y castellano, es "muy barcelonesa, muy mestiza, y las protagonistas femeninas tienen un papel muy relevante", ha destacado la editora en catalán Pilar Beltran.