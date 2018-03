Miguel Cazorla (Cs) afirma que se presentará a las primarias de su partido para optar a la Alcaldía de Almería

20/03/2018 - 17:50

El portavoz del grupo de Cs en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha afirmado este martes que se presentará a las elecciones primarias que su partido organice "cuando toque" para optar a la liderar la lista que se conforme en las elecciones municipales de 2019 para presidir la Alcaldía de Almería.

ALMERÍA, 20 (EUROPA PRESS)

"Cuando llegue su momento haremos nuestras primarias y hablaremos de quién va a las elecciones y quién no", ha expresado Cazorla antes de asegurar que "claramente" él optara a repetir como cabeza de lista por la formación naranja en la capital almeriense a través del "sistema democrático" que articule su partido porque "Ciudadanos no utiliza la 'dedocracia' como otros partidos".

Así, ha indicado que en los estatutos de Ciudadanos se establece la posibilidad de organizar elecciones primarias para elegir candidatos al menos en aquellos municipios con "más de 400 afiliados". "Cuando llegue su momento nos presentaremos, el que quiera presentarse", ha dicho antes de apuntar que, mientras tanto, están "volcados" en la gestión de los asuntos municipales desde la oposición en el Consistorio, donde es tercera fuerza.

"No podemos estar permanentemente con la calculadora electoral, porque si no, nos pasa como les pasa a otros, que están más pendientes de ver quién me va a quitar el sillón o si voy en una lista o no, en vez de estar gestionando, y hay muchas cosas que gestionar en esta ciudad", ha dicho Cazorla, quien ha recordado la necesidad de "cumplir los acuerdos presupuestarios" enmarcados en el acuerdo suscrito con el PP para apoyar los presupuestos municipales de los dos últimos años.

Igualmente, ha criticado que el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), se "ponga de perfil" ante determinados asuntos relacionadas con el Consistorio que son "heredados", en relación a la intervención de la UDEF en el Consistorio la semana pasada para solicitar tres expedientes en el marco de una investigación judicial, mientras que otras cuestiones vinculadas al desarrollo de proyectos que también son "heredados" del equipo de gobierno anterior se las "apunta como gestor".

Ante ello, ha señalado que "cuando uno recibe una herencia recibe lo positivo y lo negativo, no solo recibimos el bastón de mando", ha dicho antes de apuntar que él no fue "elegido por la ciudadanía" ya que su Alcaldía llegó tras la marcha del edil Luis Rogelio Rodríguez-Comendador para ocuparse plenamente a sus responsabilidades como senador.

PGOU

Sobre la gestión municipal, Cazorla ha anunciado que de cara al próximo pleno municipal su formación se abstendrá en la propuesta para adaptar en plan general de ordenación urbana (PGOU) vigente de 1998 a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) después de que la propuesta para un nuevo planeamiento quedara estancada hace dos años, ya que esta adaptación llega, a su juicio, "tarde y a destiempo" puesto que "se podría haber hecho hace 16 años".

El portavoz municipal de Cs ha señalado que la adaptación del plan a la LOUA podría generar "falsas expectativas en el sector y afectados, porque no se trata de una alternativa al planeamiento en el PGOU y cualquier nueva modificación o desarrollo requerirá de un procedimiento tedioso".

Según ha explicado, "todo aquel que quiera hacer cualquier gestión que afecte al PGOU, una vez adaptado, va a tener que realizar individualmente el mismo procedimiento que si tuviéramos que hacer el plan de ordenación", con lo que "deberá pedir todos los informes sectoriales pertinentes, a las diversas consejerías y ministerios responsables, junto a los trámites con la Junta de Andalucía", según ha valorado. "Según los técnicos del Ayuntamiento, este proceso se podría alargar más de un año y medio", ha apostillado.

El portavoz municipal ha instado a PSOE y a PP a que "se pongan de acuerdo por el bien de las administraciones, de los ciudadanos que representan y por el desarrollo de la capital" al tiempo que ha hecho un llamamiento al "entendimiento" entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento para que "se desbloquee la tramitación" del nuevo PGOU.