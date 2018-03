Ben Howard actuará el próximo 29 de mayo en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián

20/03/2018 - 18:21

El cantante y compositor inglés Ben Howard actuará el próximo 29 de mayo en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, según ha informado Donostia Kultura.

SAN SEBASTIÁN, 20 (EUROPA PRESS)

Las entradas para este concierto, a partir de las 20.00 horas, estarán a la venta a partir del viernes a través de los canales habituales por entre 26,60 y 30,60 euros.

El primer álbum de Howard, 'Every Kingdom' (2011), vendió más de un millón de copias y en 2013 este artista recibió dos Brit Awards en la categoría de Mejor Nuevo Artista Británico y Mejor Artista Masculino Británico. Su segundo y último disco en solitario, 'I Forget Where We Were' (2014), supuso "la consolidación del artista", según las mismas fuentes.