Ganemos critica el modelo "privatizado" de carrera oficial de Semana Santa que repite un año más el Consistorio

20/03/2018 - 18:43

El portavoz del grupo Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Blázquez, ha criticado este martes el modelo "privatizado" de carrera oficial de Semana Santa que repite un año más el gobierno municipal, a la vez que ha expresado "una profunda indignación por la decisión política del gobierno de excluir a la ciudadanía del debate sobre el modelo de celebración de la Semana Santa, especialmente en los asuntos que tienen que ver con la ordenación y el uso del espacio público y el patrimonio histórico".

CÓRDOBA, 20 (EUROPA PRESS)

Según ha dicho el edil en una rueda de prensa, "el gobierno municipal no cumple, un año más, con las promesas de diálogo con los distritos afectados y el movimiento vecinal; no cumplió en febrero de 2017 el acuerdo de constituir una mesa de diálogo, donde abordar no sólo cuestiones como la carrera oficial, sino también otros eventos y problemáticas que afectan especialmente al conjunto del casco histórico, y de nuevo en 2018, reitera su apuesta por cerrar la propuesta de Semana Santa sin el diálogo que corresponde".

Para Blázquez, "no hay ninguna voluntad política de intentar que, efectivamente, el modelo de celebración de esta tradición sea de todos y de todas", a lo que ha añadido que "lo que se plantea en cuanto a la ordenación del espacio público no difiere sustancialmente respecto a lo que se planteó en 2017: donde antes no se podía ni entrar sin pagar, ahora puedes pasar, pero no te puedes parar si no pagas".

Así, ha manifestado que no comparte "este modelo de privatización del espacio público de la zona más importante del patrimonio cordobés", a lo que ha agregado que "aún así lo acataríamos, si hubiese sido respaldado en procesos participativos, tal y como establece el Reglamento de Participación Ciudadana que ha de hacerse con cualquier proyecto o cambio de importancia".

"De este modelo exclusivo que el gobierno proyecta de la ciudad lo que preocupa además es que por el camino se pierda parte del carácter igualitario de la fiesta, y que la gente no sienta que efectivamente es una celebración de todas y todos", ha señalado el concejal.

Desde Ganemos consideran que "el traslado de la carrera oficial es un cambio de importancia, que requiere de diálogo y consenso". El edil ha recordado que "es un acuerdo firmado y que se le prometió al vecindario que habría ese diálogo, que lamentablemente no se ha dado por segundo año consecutivo".

"Ni cumplieron con Ganemos, ni cumplieron con los consejos de distrito, ni con el movimiento ciudadano, ni con las asociaciones vecinales", ha reprochado el concejal, quien ha indicado que "la propuesta de trasladar la carrera oficial a la Mezquita-Catedral fue una propuesta de la Agrupación de Cofradías absolutamente legítima, con la que se puede estar o no de acuerdo, pero con total legitimidad para proponerlo".

Sin embargo, a su juicio, "lo que carece de legitimidad es la forma de actuar del gobierno municipal, llevando a cabo ese traslado sin la participación obligada".

"INSUFICIENTES ALGUNOS CAMBIOS"

Mientras, Blázquez ha calificado como "insuficientes algunos cambios introducidos" y ha explicado que "los primeros 20 años de democracia se estuvo sin palcos en la Semana Santa y quizá haya que replantearse esa posibilidad para la nueva carrera oficial, o que las sillas que haya sean para personas con movilidad reducida, por ejemplo".

No obstante, ha defendido que "para debatir hace falta voluntad y no decidir sin dialogar, algo que está claro que este gobierno no quiere sobre este asunto", a lo que ha apostillado que "cuanto más alejado esté el modelo con una carrera oficial de pago, con un entorno de la Mezquita rodeado de estructuras metálicas y de un espacio privatizado, mucho mejor".

Entretanto, Ganemos desea que, "a pesar de la cerrazón del gobierno, esta Semana Santa se desarrolle de manera exitosa y sin incidentes", a la vez que ha reconocido "el enorme esfuerzo, tanto de cofradías, como de todos los sectores tan diversos que desarrollan su trabajo en torno a esta tradición para que todo esté a punto para estos días".