Antona (PP) dice que Clavijo acumula su "tercer suspenso" y le pide que deje el poder "con dignidad"

20/03/2018 - 19:12

El presidente del Grupo Popular afirma que apoyará la reforma electoral que se pacte en la ponencia parlamentaria

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Grupo Popular, Asier Antona, ha comentado que el presidente Fernando Clavijo ha acumulado su "tercer suspenso" en la Legislatura, "arrastrando asignaturas" como la sanidad, la educación o los servicios sociales, "y ni siquiera se ha presentado a los exámenes" de empleo o competitividad económica.

En el 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad', ha indicado que "se va acercando la hora" de que Coalición Canaria (CC) deje el Gobierno y pase a la oposición, y en esa línea, ha pedido a Clavijo que deje el poder "con dignidad" para que su caída no afecte a la recuperación económica del archipiélago.

"Es bueno que se oxigene la política en Canarias", ha comentado, ante un Gobierno "agotado" y que está "agotando" a todos los canarios.

Ha dicho que su Ejecutivo canario es el de los "líos monumentales", como la aprobación del Fdcan, las microalgas y los vertidos, la reforma electoral, las listas de espera, la Ley del Suelo o la reforma de RadioTelevisión Canaria.

Antona ha rechazado el discurso "triunfalista" del presidente cuando hay datos que "sonrojan" al archipiélago, subrayando que los canarios "no van a esperar una década" para que CC resuelva los problemas. "Preside el Gobierno de los líos y los enredos", ha afirmado.

Ha criticado la "falta de liderazgo" de Clavijo para no emprender reformas, refugiado "en el mundo virtual de los e-sports", y le ha pedido que no "salga a empatar". "Este Gobierno está al final de su ciclo político", ha indicado.

Además, ha señalado que "todos los logros" del Ejecutivo canario dependen del Gobierno central, gracias en buena medida al "cambio de actitud" con respecto a su predecesor, Paulino Rivero, si bien les ha afeado su "relato victimista" en torno a las bonificaciones incluidas en el REF cuando todas están garantizadas.

En ese sentido, ha puesto como ejemplo a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, que se ha convertido en una "gestoría" que distribuye recursos que ha negociado el Estado ante la UE.

Antona ha advertido de la "mala ejecución" del Gobierno con los fondos para carreteras y mostrado "serias dudas" de que Clavijo pueda "enderezar" la Legislatura, dado que está más preocupado por los deportes electrónicos que por la pobreza.

"EL PEOR GOBIERNO DE LA HISTORIA"

"Es el peor Gobierno de la historia de Canarias en un momento en el que necesitamos a los mejores sobre el terreno de juego", ha indicado.

Antona ha comentado que el Gobierno no puede poner en marcha obras en más de 70 carreteras incluidas en el convenio porque no hay proyectos ni terrenos a disposición, y ha criticado que se anuncien unas urgencias geriátricas "cuando no hay plan de urgencias, no empiecen la casa por el tejado".

Ha cuestionado que sea "un gran logro" que 2.000 alumnos se beneficien de la inmersión lingüística, "el 1%", y ha espetado a Clavijo que le pondrá "líneas verdes" para mejorar los servicios públicos, adelantando que serán "duros" si quieren que el PP apoye la aprobación de la Ley de Servicios Sociales.

"Le vamos a ayudar pero no a cualquier precio", ha señalado, al tiempo que se ha comprometido a apoyar la propuesta de reforma electoral que se pacte en la ponencia. "No nos va a coger con el paso cambiado", ha afirmado en referencia a las críticas socialistas.