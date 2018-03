Debate.- Clavijo a Santana: "Usted no es la voz del pueblo. No se la arrogue, porque queda bastante soberbio"

20/03/2018 - 20:42

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido a la portavoz de Podemos en el Parlamento autonómico, Noemí Santana, que no se arrogue la representación del pueblo: "Usted no es la voz del pueblo".

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 (EUROPA PRESS)

"Usted no es la voz del pueblo, ni nosotros. Aquí yo soy la voz del Gobierno de Canarias y, como mucho, la de los votantes de CC. No se arrogue la representación de sectores porque no les hace ningún favor y queda bastante soberbio", apuntó durante su réplica a Podemos durante en Debate del Estado de la Nacionalidad canaria.

Para Clavijo, Santana y su grupo permiten que "las ganas que tienen, según sus palabras, de acabar con nosotros les nublen". "Pero nosotros somos muy respetuosos con los procesos electorales, ustedes parece que no. Y le digo: hemos ganado en 6 de las 7 islas y usted no ha ganado en ninguna", le espetó.

El presidente canario le afeó que hable de pobreza y no de "infrafinanciación" de las islas. Sobre la sanidad, defendió que en el "peor momento de la crisis" Canarias "no cerró ni un solo hospital". "¿Cuántas comunidades tuvieron que cerrar o privatizar hospitales? Muchas. Canarias hizo un esfuerzo encomiable", dijo.

En el cierre del Debate, el presidente ha ironizado sobre la renta básica que propone Podemos --que ha cifrado en 104 euros al mes-- insistiendo en que "la solución" contra la pobreza pasa por crear "empleo de calidad".

Además, ha mostrado su compromiso por recoger algunas sugerencias de Podemos para mejorar la gobernabilidad en las islas y le ha reclamado "apoyo" para sacar adelante algunos asuntos estratégicos como el REF, el Estatuto de Autonomía o un nuevo modelo de financiación autonómica.