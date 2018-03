Trias (PDeCAT) acusa a Fernández Díaz y a Jorge Moragas de inventar que tenía dinero en Suiza

21/03/2018 - 9:42

"Uno está en la ONU y otro sigue en el Congreso presidiendo una comisión", lamenta

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El exalcalde de Barcelona y líder del grupo Demòcrata en el Ayuntamiento, Xavier Trias, ha señalado este miércoles al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y al representante permanente de España en la ONU, Jorge Moragas, de ser "los grandes instigadores" de la publicación de una presunta cuenta en un banco suizo con 13 millones de euros.

"Uno está en la ONU de embajador y otro sigue en el Congreso de los Diputados presidiendo una comisión cuando se demuestra que son los que se han inventado esta patraña", ha criticado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la que ha explicado que está pendiente de conocer la sentencia sobre el caso, que denunció a los tribunales y que enmarca en una estrategia de desprestigio.

"Intentaron destruir a Pujol, a Mas y a mí", ha asegurado, y ha lamentado que no haya habido consecuencias políticas por la publicación de la supuesta cuenta, que ha sostenido que es falsa.

Preguntado sobre la confesión del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol reconociendo que tenía dinero en Andorra, ha explicado que recibió la noticia con tristeza y que piensa se equivocó en cómo lo relató: "Creo que cometió el error de querer cargar con la culpa de cosas que, en gran parte, no eran su culpa".

"RAJOY ME HA HECHO HACER EL RIDÍCULO"

Sobre su etapa como diputado en el Congreso por CiU de 2000 a 2004, ha revelado que forjó una gran amistad con el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero le ha reprochado un cambio de actitud hacia Catalunya: "Me ha hecho hacer el ridículo en mi partido porque lo he defendido".

Cree que si el Gobierno del PP de entonces hubiera asumido el programa de CiU --en el que reclamaba mayor autogobierno y reconocimiento a la identidad catalana-- "hubiera podido pasar que el Estado no hubiera tenido miedo de hacer un referéndum".

"Si me reconocieran que Catalunya es una nación, con respeto a las competencias, yo no tengo un gran problema con España. El problema con España es que se convierte en un estado opresor", por lo que ha aumentado el independentismo, ha analizado.

El soberanismo, ha aseverado, no lo dirigen los partidos políticos sino la sociedad civil, algo que cree que en Madrid no se ha comprendido: "Creen que lo hacemos nosotros. Òmnium no lo controlan políticos. La ANC no lo controlan los políticos".