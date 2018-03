La CUP de Barcelona avisa a Graupera de que "homogeneizar proyectos" no necesariamente suma

21/03/2018 - 12:16

Recuerda que los mandatos municipales son de "4 años y no 3, para destinar el último a campaña"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La concejal de la CUP en Barcelona Eulàlia Reguant ha avisado al tertuliano y académico Jordi Graupera, que aboga por una lista electoral unitaria independentista que parta de unas primarias a las que se prevé presentar, de que homogeneizar proyectos no siempre suma: "En estas situaciones, dos más dos no necesariamente son cuatro".

"No se trata de construir República homogeneizando los proyectos, porque se ha demostrado ampliamente que homogeneizar proyectos no suma", ha dicho en rueda de prensa este miércoles junto a las ediles María José Lecha y Maria Rovira.

Ha dicho que la militancia de la CUP escuchará esta propuesta y decidirá cómo seguir implementando su proyecto en la ciudad, aunque ha señalado que no encaja con el partido porque la CUP entiende que "debe hacer una candidatura municipalista, que también pasa por la organización colectiva".

"La construcción de la República también pasa por recuperar soberanías y trabajar de forma colectiva", ha remarcado la concejal, que ha sostenido que Barcelona debe ser un polo de construcción republicana, pero no por este motivo debe alejar Barcelona de sus vecinos.

Reguant ha advertido a todos los partidos que han impulsado ya procesos para elegir candidatos de que "los mandatos municipales duran cuatro años, y no tres, para destinar el último a campañas electorales" en lugar de a promover políticas transformadoras en beneficio de los ciudadanos.

TRANVÍA

Sobre la votación en el pleno del viernes para ampliar el tranvía hasta la plaza Verdaguer, Lecha ha señalado que las asambleas de la CUP se reunirán el jueves y decidirán, aunque no lo más probable será que ratifiquen un voto contrario: "El protocolo que se nos propone es un cheque en blanco, y nosotros nunca decimos 'sí' a un cheque en blanco".

"No tenemos ninguna confianza y no haremos un acto de fe con este protocolo tan ambiguo", ya que está cargado de intenciones pero no concretar nada, según Lecha, que ha dicho que es papel mojado y ha criticado que se lance el mensaje de que con el tranvía se soluciona la contaminación y la movilidad de la ciudad.

"El Gobierno municipal nos está abocando a un compromiso sin saber fehacientemente si esta gestión podrá ser como marca el protocolo o no", porque la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) deberá estudiarlo luego, ha afirmado.

En el mismo pleno, Rovira ha explicado que la CUP presentará una propuesta para que el Ayuntamiento impulse un plan de choque para abrir nuevos residencias y centros de día de titularidad pública para ancianos y hacer un estudio sobre la necesidad de estos equipamientos en los barrios.

Ha asegurado que en la ciudad hay unas 349.000 personas de más de 65 años, pero que hay unas 2.700 plazas de centro de día --con una ratio de 1,7 plazas por 1.000 habitantes-- y 11.200 de residencia --6,9 por cada 1.0000--, cifras que ha tachado de "absolutamente insuficientes".