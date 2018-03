Pilar Rahola reúne las persecuciones a cristianos en el mundo en un "crudo" ensayo

21/03/2018 - 13:07

'S.O.S. Cristians' "es un grito contra la indiferencia y el silencio"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La periodista Pilar Rahola reúne las persecuciones a cristianos en el mundo en el ensayo 'S.O.S. Cristians' (Columna/Destino), una obra que necesita una lectura tranquila y con dimensión ética, que la autora ha concebido como "libro grito-denuncia".

En rueda de prensa este miércoles, Rahola ha explicado que este libro nació como idea en torno a su segundo libro sobre el Islam 'Prou!': "Ya me sorprendía entonces la dimensión de un drama que no encontraba en la prensa".

Hace cinco años decidió que era un tema que deseaba trabajar en profundidad, de modo que empezó a recopilar datos durante años: "Mucha gente me pregunta que por qué si no soy religiosa hablo de cristianos", ha dicho Rahola, que ha considerado que es un asunto de Derechos Humanos y no de religión.

DERECHOS CIVILES

A su juicio, se trata de un tema de derechos civiles por el que "de manera normalizada y naturalizada millones de personas no pueden practicar su fe religiosa" porque son el objetivo de diferentes fenómenos sociales.

Ha dicho que suele tratarse de comunidades muy pobres y marginales, muy fácilmente destructibles: "Cuando hablamos de cristianos hablamos de la dejadez y marginalización, como Pakistán e India", que sufren la garra de tres fenómenos, como sucede con la mujer y la homosexualidad.

En primer lugar ha criticado la presencia de leyes cristianófobas, principalmente por parte del Islam, que condenan el cristianismo en sus países con normativas implacables y dejando sufrimiento ingente: "Hay centenares de miles de personas que no pueden ser ni enterrados, ni celebrar la Navidad ni comprar propiedades".

En sus páginas, y como ejemplo de leyes cristianófobas, Rahola también repasa los "terroríficos" textos escolares que aprenden los niños en el Islam contra los cristianos.

Ha enumerado que un segundo fenómeno es el cristianismo como objetivo del terrorismo yihadista, especialmente virulento con los coptos egipcios, y ha agregado que "donde hay 'sharia', no hay opción".

"Hay otro fenómeno parecido al Islam, que es el de la intolerancia", ha dicho como tercer elemento, con Corea del Norte como peor país para ser cristiano en el mundo, un lugar que curiosamente no es islámico, ha apuntado.

Ha dicho que Corea del Norte considera que todos son espías norteamericanos presuntamente enemigos del régimen, y que también ve que el cristianismo va contra el mesianismo de un régimen que no admite otros mesías: "Es peor ser cristiano en Corea del Norte que en Irak o en Arabia Saudita".

También ha dicho que el fenómeno del nuevo nacionalismo indio, "que algunos tipifican de fascista", hace que consideren que solo son indios los hindúes y no los musulmanes y los cristianos, creciendo la violencia diariamente en este país contra la comunidad cristiana, y donde es más difícil ser cristiano.

También ha señalado al Pakistán --"Volvemos a un país islámico, ha anotado--, donde los cristianos están abandonados y nadie los defiende, y donde ha crecido mucho la persecución, donde les cae encima la ley de la blasfemia.

"Cualquier cristiano puede tener aplicada esta ley muy dura", ha dicho poniendo como ejemplo el caso de una joven Asia Bibi.

INDIFERENCIA EN OCCIDENTE

"Es un grito contra la indiferencia y el silencio", ha dicho Rahola, a la que le parece sorprendente que este asunto se viva en Occidente con absoluta indiferencia y silencio.

Ha considerado que estos cristianos que sufren acoso son para el mundo "exóticos y desconocidos", lo que los difumina y hace extraños al ciudadano de Occidente.

Ha descrito que para las afinidades de derechas son exóticos, y para las izquierdas, que asocian el cristianismo al poder, "les cuesta considerarlos víctimas", de modo que es un tema poco conocido.

Ha dicho que más que el ateísmo, en el mundo detecta cristianofobia en el pensamiento políticamente correcto occidental: "Se ha convertido en una forma de censura, y me preocupa".

TRIUNFO DEL RACIONALISMO

"No es tanto el triunfo de la concepción atea, que no creo que haya triunfado tanto, sino que es el triunfo del racionalismo: la razón lo explica todo y la religión queda fuera", ha señalado Rahola, que cree que esto expulsa a la religión de la esfera social.

Aunque ha indicado que la idea de separación es buena para las leyes, ha añadido: "La liturgia religiosa pertenece a la comunidad, pero la persecución por su fe nos pertenece a todos. Por eso el libro no lo tenía quehacer un cristiano, sino alguien que lo mirara desde la óptica ética".

"La persecución cristiana no está en el relato mediático y por ello hay que ponerle luz", ha dicho Rahola, que no ve una movilización de hermanos de fe y de derechos humanos, estando abandonados desde ambos lados.

Ha dicho que están pasando cosas muy gruesas en el mundo que hemos decidido ignorar, pero que las redes sociales nos traen: "La idea que tenemos es que los cristianos mueren bajo el Daesh, pero mueren más bajo leyes legales de países miembros de la ONU".

Sobre la cristianofobia sutil ha dicho que en España el cristiano ha vuelto un poco al armario, con una cierta ida hacia la catacumba, "porque no es cómoda, no es correcto y no queda bien", ha dicho Rahola, que ve en ello un punto de sociedad insana.

Con una tirada de 15.000 ejemplares, el libro se presentará públicamente en un acto con el arzobispo de Barcelona Joan Josep Omella y el periodista Josep Cuní en Santa Maria del Mar el 5 de abril a las 19 horas.