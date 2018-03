Alimentaria y Hostelco acogerán más de 150 actividades gastronómicas con 35 chefs

21/03/2018 - 13:07

Participarán Carme Ruscalleda, Elena Arzak, Paco Pérez y Nandu Jubany, entre otros

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

Alimentaria y Hostelco, que se celebrarán conjuntamente del 16 al 19 de abril en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, acogerán más de 150 actividades gastronómicas y de restauración de la mano de 35 chefs que suman 45 estrellas Michelin.

Así se ha desvelado en la presentación de las actividades gastronómicas de Alimentaria y Hostelco, que ha contado con el presidente de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet; el director general de Alimentaria Exhibitions, J.Antonio Valls; el presidente de Hostelco, Rafael Olmos, y el presidente de Restaurama, Antoni Llorens.

Bonet ha destacado que la celebración conjunta de ambos salones ocupa la totalidad del recinto Gran Via, 100.000 metros cuadrados, que reunirán a 4.500 expositores --un 27% internacionales-- con la previsión de recibir a 150.000 visitantes --un 30% extranjeros--, a la vez que las empresas, principalmente pymes, se beneficiarán de 12.500 contactos con compradores foráneos.

"La unión hace la fuerza", ha dicho Bonet en referencia a la unión de salones de alimentación y de equipamiento hostelero, y ha destacado que Alimentaria ha contribuido a hacer de España un país ganador potenciando el trinomio alimentación, gastronomía y turismo.

En concreto, The Alimentaria Experience y The Hostelco Experience reunirán a grandes chefs como Andoni Luis Aduriz (restaurante Mugaritz), Fina Puigdevall (Les Cols), Nandu Jubany (Can Jubany), Paco Roncero (La Terraza del Casino) y Mario Sandoval (Coque).

Además, The Alimentaria Experience acogerá dentro del salón Restaurama talleres magistrales y demostraciones con Carme Ruscalleda (Sant Pau y Moments), Elena Arzak (Arzak) y Paco Pérez (Miramar), entre otros, así como degustaciones de comida 'halal', cocina sin gluten y cerveza artesana.

Por su parte, The Hostelco Experience contará con el área Live Gastronomy, con Pablo González (La Cabaña), Pepe Rodríguez (El Bohío) y Toni Massanés (Fundación Alicia).

COFFEE AREA Y BARCELONA COCKTAIL ART

Otro de los espacios destacados es The Hostelco Coffee Area, que tratará todo el proceso de elaboración del café y ofrecerá clases magistrales, además de la final del XII Campeonato Nacional de Baristas.

Finalmente, Barcelona Cocktail Art presentará las propuestas más innovadoras con los 'bartenders' más influyentes de Europa y Latinoamérica, y las demostraciones también serán protagonistas de Olive Oil Bar y Alimentaria Premium.