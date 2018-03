PP-A pide al PSOE-A "flexibilidad" para incorporar sus votos particulares al dictamen sobre financiación autonómica

21/03/2018 - 13:15

El PP-A ha reclamado al PSOE-A "flexibilidad y altura de miras" respecto al dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública relativo a la financiación autonómica, que este miércoles se somete a la votación del Pleno de la Cámara, de modo que incorpore los votos particulares que los populares mantienen vivos para "enriquecer" en texto.

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, acompaña del portavoz de Hacienda, José Antonio Miranda, no ha desvelado si el PP-A votará a favor del texto en el caso de que se rechacen la veintena de votos particulares que mantiene en el Pleno, a expensas de que sea debatido en la reunión que el grupo 'popular' habitualmente mantiene antes de cada Pleno.

No obstante, sí ha asegurado que su partido "actuará con la responsabilidad y la altura de miras" que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "siempre tiene con los andaluces y con el sistema de financiación" y a favor del consenso, que "siempre será nuestro leitmotiv".

Así las cosas, y después de que el líder andaluz de Cs, Juan Marín haya señalado, en claro referencia al PP-A, que no entiende que haya partidos a los que no se les ha aceptado "ni un punto ni una coma" y que respalden el "documento del PSOE-A"; Crespo ha dicho que "difiere" de estas afirmaciones porque "muchos de los textos del PP-A están metidos en el documento".

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que los 'populares' no coinciden con algunas de las cuestiones que recoge el documento que fue aprobado en la comisión de Hacienda por el PSOE-A, PP-A, Podemos e IU y el rechazo de Cs, si bien ha explicado que el principio que les ha llevado a respaldarlo es que los españoles "tenemos que tener derecho a los mismos servicios vivamos donde vivamos y tengamos el nivel de renta que tengamos".

Además, la portavoz parlamentaria del PP-A ha defendido que este documento que ahora llega al Pleno supone una enmienda a la totalidad "no a un sistema establecido por el PP sino que fue establecido por el PSOE, la extrañeza debe ser por el cambio de postura del PSOE-A a lo que apoyó en el 2009".

Además, ha recalcado que el PP-A no está a favor ni del 'status quo' ni del principio de ordinalidad, y que apoya una alineación total de los servicios. También ha rechazado que se cifre en el texto la cantidad de recursos que deben aportarse el sistema pues, como ha subrayado, ni los expertos que han acudido al grupo de trabajo han sabido cerrar una cifra.

Asimismo, y contradiciendo al planteamiento que argumenta Cs para justificar su rechazo al dictamen, Crespo ha garantizado que el mismo "no establece que se suban los impuestos", mientras ha señalado también que el PP-A no está de acuerdo con que la cesta de tributos cedidos se amplíe y que quiere un sistema vertical, y no horizontal, "para que no sea una pelea entre comunidades".

De este modo, y respondiendo a Marín, la dirigente del PP-A ha afeado a Cs que incluyan en su documento el principio de ordinalidad, al igual que, como ha señalado, "han planteado el PSOE en Cataluña o la líder de Baleares".

Por eso, el PP-A cree que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no tiene que afanarse en este sentido con el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, sino "con los dirigentes de su propio partido".

"A ver ahora qué hace Susana Díaz con lo que va a aprobar esta Cámara", ha planteado Carmen Crespo, que ha reclamado al PSOE-A "altura de miras" y "flexibilidad" para aceptar los votos particulares del PP-A, que "enriquecen el dictamen".