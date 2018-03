Madrid. el gobierno municipal no cesará a barbero como le pide la oposición por los sucesos de lavapiés

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, ratificó este miércoles que el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, "mantuvo la calma y el rigor" necesarios ante los sucesos de Lavapiés y por tanto "no se contempla de ninguna manera ningún cese ni dimisión" como reclaman el PP, el PSOE y Ciudadanos.

Maestre hizo estas declaraciones al término del acto de entrega de distinciones con motivo de la festividad de San Juan de Dios, patrono de los Bomberos, que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles.

"Consideramos que no hay razón para ningún cambio y no nos planteamos ninguna modificación en ninguna estructura del Ayuntamiento", abundó. "Consideramos que la actuación de la Policía Municipal y el delegado fue muy correcta a lo largo de unos sucesos muy complicados. Mantuvo la calma y el rigor que es necesario en el ejercicio de unas competencias tan complicadas como la suyas y, por tanto, sigue siendo un delegado pefectmente reponsable para ejercerlas y no se contempla de ninguna manera ningun cese ni dimisión en el Área de Salud, Seguridad y Emergencias".

Los cuatro grupos municipales han presentado otras tantas mociones de urgencia que se debatirán mañana en el Pleno ordinario de marzo. El PP pedirá expresamente la dimisión de Barbero por no aclarar antes que el mantero Mame Mbayé no falleció en el curso de una persecución policial, el PSOE también reclamará "responsabilidades políticas", Ciudadanos pedirá una comisión de investigación pero apoyará la petición de dimisión y Ahora Madrid presentará una distinta para lamentar la muerte de Mbayé, felicitar a la Policía Municipal, exponer lo que considera el relato veraz de los sucesos del jueves por la tarde y el viernes y pedir información a la Delegación del Gobierno sobre los altercados en Lavapiés, en los que intervino la Policía Nacional.

