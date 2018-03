El rector de la UEx asegura que en Extremadura "no se inflan las notas" de acceso a la universidad

21/03/2018 - 13:47

El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Segundo Píriz, ha asegurado que en la región "no se inflan las notas" de acceso a la universidad y ha añadido que, de cara a realizar una prueba única en todo el país, habría que "engrasar mucho la maquinaria".

MÉRIDA, 21 (EUROPA PRESS)

"En Extremadura no inflamos las notas, en Extremadura no hacemos trampas en el acceso a la universidad y los estudiantes extremeños tienen una nota, la que se merecen, que es equiparable al resto de España", ha aseverado Píriz, quien ha mostrado su disconformidad ante "todos los bulos" y "acusaciones" que se han hecho contra los estudiantes extremeños.

Así, y sobre la posibilidad de hacer una prueba única de acceso para todo el sistema universitario español, la misma, según Píriz, ya fue puesta sobre el papel por el ministro José Antonio Wert, aunque era "irrealizable" y de "muy difícil ejecución".

Por ello, la Conferencia de Rectores colaboró con el actual Ministerio de Educación para tratar de solucionar los "problemas" en los que estaban inmersos más de 300.000 estudiantes, sus familiares y profesores, que "no sabían cómo se iba a hacer una prueba única para toda España".

"En un país con 17 comunidades autónomas, con fiestas regionales, con fiestas provinciales de todo tipo... ¿Qué día elegíamos, a qué hora se hacían los exámenes, una hora menos en Canarias, todos juntos?, era prácticamente imposible encontrar un día para hacer la misma prueba", ha indicado Píriz.

En esta línea, el rector de la UEx ha sostenido que él no dice que la prueba única "no sea el futuro" y que no se opone a la misma a cuando se den las condiciones, aunque para ello hay que "engrasar mucho la maquinaria" y "coordinar a todo el país.

"Ese futuro, cuando se consiga, a lo mejor es más objetivo que lo que tenemos que ya es muy objetivo", ha precisado.

Segundo Píriz ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa tras firmar con la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, dos convenios.