Los consejeros del PP en empresas municipales dimitirán si no se les contrata un seguro de responsabilidad civil

21/03/2018 - 13:48

El concejal 'popular' Pablo González vincula esta situación con un "chantaje político" y una "mordaza"

GIJÓN, 21 (EUROPA PRESS)

Los consejeros del PP en las empresas municipales de Gijón han anunciado este miércoles que dimitirán de sus cargos si el Ayuntamiento no contrata un seguro de responsabilidad civil antes del próximo 30 de junio, fecha en la que deben aprobarse las cuentas de los citados organismos.

El concejal 'popular' Pablo González, que ha ofrecido una rueda de prensa en el Consistorio, ha explicado que, desde 2015, los consejeros no concejales que forman parte de los Consejos de Administración de las empresas municipales de Gijón se encuentran en una situación de "total desamparo", porque no cuentan con un seguro de responsabilidad civil que les dé cobertura en caso de que un particular o proveedor presente una demanda.

En este caso, los consejeros deberán responder con su patrimonio personal, "lo que significa que la mala gestión de los concejales de Gobierno en estas empresas lo pagarían los consejeros de otros partidos", ha incidido el edil.

"Esto no se puede tolerar ni personal ni políticamente, más teniendo en cuenta que estas empresas están afectadas por la regla de gasto, hay incumplimientos y tenemos la lupa del Ministerio encima", ha defendido.

En este sentido, ha apuntado que el PP ha reclamado la suscripción de este seguro tanto ante la Comisión de Hacienda como en los diferentes Consejos de Administración, "por lo que el Gobierno es plenamente consciente de la situación y hace que nos preguntemos si con ello pretenden amordazar a nuestros consejeros".

El representante del PP en Emulsa, José Luis Díaz, por su parte, ha asegurado que denunció que había advertido en innumerables ocasiones de esta situación al Consejo y que el propio presidente del mismo, el concejal Esteban Aparicio, había reconocido la problemática, "pero hizo oídos sordos", ha añadido.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Respecto a la liquidación del Presupuesto de 2017 de estas empresas, González ha avanzado que el PP votará en contra de las cuentas de la EMA y Emulsa "porque no reflejan fielmente la situación de la empresa" y a favor de las de Emtusa. En lo que se refiere a Divertia, Impulsa y Emvisa, ha preferido esperar a contar con toda la información para marcar la posición del PP.

Además, ha indicado que el pasado año hubo un récord de aportaciones del Ayuntamiento a estas empresas, "que cada año consumen más recursos municipales y hacen que las Concejalías pierdan control", ha remarcado. "Se está engordando la hucha para asumir posibles responsabilidades en previsión de futuros conflictos, especialmente en materia laboral", ha añadido.

Por otra parte, el consejero del PP en la EMA, Manuel Fernández, ha enfatizado que desde 2015, la EMA no tiene facturado la cantidad de agua que gasta Emulsa, por lo que las cuentas no son fiables. En lo que se refiere a las liquidaciones de estas empresas, Emtusa tuvo pérdidas por valor de 8.197.000 euros, en 2016, y de 8.772.000 euros, en 2017, "casi un 10 por ciento más que se cubren con una aportación municipal", ha destacado.

En el caso de la aportación del Ayuntamiento a Emvisa, esta alcanzó en 2016 los 4.095.742 euros mientras que en 2017 aumentó hasta los 5.445.062 euros. Por otra parte, las pérdidas fiscales acumuladas de la empresa son de 12.470.603 euros desde 2002. Respecto a Emulsa, la aportación municipal fue de 21.248.274 euros.