Maestre dice que en otros países se dimite por CV falsificados y que tiene máster sin acabar porque nadie le sube notas

21/03/2018 - 13:56

La portavoz del Gobierno municipal en Madrid, Rita Maestre, ha recordado este miércoles que en otros países se dimite por currículos falsificados y que tiene un máster sin terminar porque a ella nadie le ha subido las notas.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Maestre ha contestado así tras conocerse por 'Eldiario.es' que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, podía haber obtenido un máster con calificaciones falsificadas. "Tiene que dar explicaciones, que yo espero que las dé de forma rápida. A priori parece que no se ha actuado no sólo con la elegancia y decoro que se espera sino con incluso posibles delitos de falsedad documental", ha lanzado.

"Yo también tengo un máster a medias. Me falta una asignatura y el trabajo de fin de máster por entregar pero en mi caso he informado correctamente de que el postgrado no está terminado y a mi nadie me ha subido las notas ni me las han cambiado una funcionaria desde otro lugar del campus", ha manifestado la portavoz.

Maestre ha remarcado que, de confirmarse, se trataría hechos "muy graves" y que en otros países han ido acompañados de dimisiones. "Es fundamental que salga ya a explicar y a demostrar con su expediente académico y con las pruebas necesarias que esas informaciones no son ciertas", ha terminado.