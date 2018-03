Ruano (CC) afirma que tender la mano no es ser "rehén de nadie"

21/03/2018 - 14:03

El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, ha afirmado que la "amabilidad" que caracteriza al Gobierno en minoría de Clavijo "no es debilidad" y que cuando tiende la mano a los demás grupos no significa ser "rehén de nadie". Además, ha querido dejar claro que llegar a acuerdos debe ser la responsabilidad de los diputados y diputadas de la Cámara.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 (EUROPA PRESS)

En la segunda jornada del Debate sobre el estado de la nacionalidad, el portavoz nacionalista ha dicho que cambiar las cosas requiere de compromisos, pero advirtió que las respuestas a veces no son inmediatas. En este sentido, afirmó que quien simplifica esta situación está mintiendo, pues "no se sale de la crisis sin consecuencias".

Así, José Miguel Ruano aclaró que tener un 20% más de presupuesto no significa que vaya a mejorar la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, porque la desaceleración de los servicios públicos en casi diez años no se resuelve en dos, por lo que "la evaluación que hay que hacer es ver si estamos mejorando", apostilló.

Ruano insistió en que siempre es más difícil construir que destruir y remarcó que el compromiso de la Cámara Legislativa debe ser mejorar las cosas. A su vez, incidió en que cuando se rompió el pacto con el PSOE se produjo una moción de censura "constructiva" y añadió que más allá de solucionar de forma inmediata aquello que se puede "tuitear o wasapear" hay que preocuparse por aquellas cosas que a medio y largo plazo pueden ayudar a la gente.

El portavoz también dedicó una parte de su intervención a los pensionistas y afirmó que sus demandas son "justas", en tanto en cuanto cree que el crecimiento del 0,25% tenía sentido en 2012 pero no en 2018. Además, recordó que tanto con el Gobierno de Zapatero como con el de Rajoy, el acuerdo alcanzado con CC para prestarles su apoyo es que el incremento de las pensiones se hiciera en aras a su confluencia con el sueldo mínimo interprofesional.

A este respecto, señaló que la responsabilidad del Gobierno de Canarias es seguir incrementando la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y, si hace falta, darle más regulación para que llegue a más gente. En cualquier caso, advirtió que si con el asunto de las pensiones no se llega a una solución, va a haber un "gran problema" en diez años.

POLÍTICA DE ACUERDOS.

José Miguel Ruano también aludió a algunos de los asuntos que se han abordado en la Cámara y donde no se han alcanzado acuerdos, como la modificación de la Ley de Radiotelevisión Canaria. En este contexto, afirmó que el texto de proposición de ley presentado por PP y CC también se estaba hablando con el PSOE y se estaba en condiciones de llegar a un acuerdo. "Sin embargo, alguien en el Grupo Socialista no ha querido que el PSOE acuerde con CC-PNC. Por tanto, no es nuestra responsabilidad", recalcó.

Al mismo tiempo, se refirió a la ruptura del acuerdo alcanzado con el Partido Socialista para la renovación de los órganos del Parlamento, y recordó al principal partido de la oposición que es "una responsabilidad no retirarse de los acuerdos".

Les avisó, además, que no pueden trasladar sus problemas internos a decisiones concertadas porque con el aplazamiento de la renovación de los órganos de control "el reloj va en contra" del candidato del PSOE a la Diputación del Común, dado que la ley fija un periodo máximo de entre 15 y 30 días para ser elegido después de la defensa de su candidatura en comisión. "Supongo que quien votó en contra está muy satisfecho de que el reloj vaya en contra", ironizó.

"Podemos cambiar las candidaturas, pero cuando hay acuerdo, hay acuerdo", subrayó Ruano, quien quiso dejar claro que su grupo va a seguir con la mando tendida a los demás grupos sin que eso signifique que no hagan oposición. "Sólo pedimos acuerdos con los grandes asuntos de Canarias y el PSOE es un partido que ha representado la gobernabilidad de España y Canarias. Mantengan eso con dignidad", subrayó.

Por otro lado, emplazó a Asier Antona (PP) a que no se precipite con alcanzar la Presidencia del Gobierno de Canarias porque "con tanta oxigenación a lo mejor va a hiperventilar". En esta tesitura, dijo que hasta las próximas elecciones hay que hacer una confrontación para mejorar la calidad de vida de la gente, y también tendió la mano al Partido Popular para buscar ámbitos para mejorar la sanidad porque "ahora que hay más recursos, hay que hacer un esfuerzo para ese gran acuerdo".

Respecto al Grupo Mixto, agradeció el "concurso decidido" que hace ASG a la gobernabilidad de Canarias, tanto en momentos donde sus tres votos han sido necesarios como en los que no.

El portavoz nacionalista avisó que a nivel estatal no se viven "vientos favorables", por lo que invitó a los demás grupos a aprovechar "el poquito que nos queda" para conseguir que el Estatuto de Autonomía que se envió a Madrid pueda ver la luz a final de año. Y para finalizar, felicitó al presidente Fernando Clavijo porque tras dos años desde que tomó posesión ha sabido satisfacer las expectativas de Coalición Canaria.