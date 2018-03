El PP presentará esta semana la moción de censura contra Echávarri y pide "altura de miras" para apoyarla

21/03/2018 - 14:06

Bonig exige a Puig que le pida al primer edil la dimisión porque Alicante "no se merece un alcalde con esta imagen reputacional"

VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante presentará "en los próximos días" la moción de censura contra el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, quien ha sido procesado por prevaricación por el despido de una trabajadora interina, cuñada del portavoz del PP en el consistorio, Luis Barcala.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, quien ha considerado "inaudita" la situación de Echávarri, procesado también por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio que él dirigió, y ha pedido al secretario general del PSPV, Ximo Puig, que le exija la dimisión.

Bonig ha avanzado que ha hablado ya con el portavoz del PP en el consistorio alicantino y "en los próximos días" el grupo 'popular' comparecerá ante notario para "estampar su firma y solicitar la moción de censura" contra el alcalde y "se dará un plazo de tiempo para que todos los grupos y concejales que deseen firmarla puedan hacerlo".

De este modo, ha pedido "altura de miras y responsabilidad" a los grupos en el Ayuntamiento y ha apelado a la vicepresidenta del Ejecutivo valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, para que su partido firme la moción dado que "ella ha sido la adalid de la lucha contra la corrupción del PP". "Espero que sea fiel a sus palabras y que Compromís haga gala de sus principios y valores y le pida a Echávarri que se vaya", ha subrayado.

Bonig se ha preguntado que si este segundo procesamiento fuera sobre un alcalde del PP "qué estaría diciendo Puig y Oltra" y ha remarcado que esta nueva situación judicial de Echávarri "ya no es administrativa", sino por un "presunto abuso de poder contra el eslabón más débil" como es una funcionaria interina y que, además, es "mujer". "Espero que también salgan a defenderla porque no he escuchado a nadie", ha puntualizado.

"No sé que tiene que hacer Echávarri para que el presidente Puig le exija la dimisión ya. Ni 15, ni 12, ni 16 ni número dos, sino inmediatamente y si no que tome medidas exactamente igual que Puig y Oltra pedían al PP", ha subrayado la presidenta del PPCV, quien ha manifestado entender ahora por qué Puig está de viaje a Bruselas. "Ha huido y se ha ido para no dar la cara", ha reprobado.

Bonig ha exigido a Puig que pida el acta a Echávarri para que dimita porque Alicante "no se merecen un alcalde que dé esta imagen reputacional de la ciudad y de la Comunitat y esta parálisis de gobierno", ha zanjado.