PP-A critica que la Junta ha dejado de ejecutar "casi 1.700 millones" en inversiones del Presupuesto del 2017

21/03/2018 - 14:07

El PP-A ha denunciado este miércoles que el Gobierno andaluz ha dejado de ejecutar "casi 1.700 millones de euros", concretamente 1.691 millones que representan un 43,5 por ciento, de las partidas de inversiones reales de las cuentas autonómicas del pasado ejercicio, lo que es, a su juicio, una muestra de que "la tónica de Susana Díaz es la parálisis" al frente del Ejecutivo andaluz.

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, acompañada del portavoz de Hacienda, José Antonio Miranda, en rueda de prensa, en virtud de los datos de la Oficina de Control Presupuestario a 31 de diciembre, es decir, con elpresupuesto cerrado.

De este modo, ha afirmado que esta falta de ejecución supone "1.700 millones de oportunidades que no han llegado a los andaluces", y que "lastra el desarrollo económico de Andalucía". "Más dinero para Andalucía no cambia una mala gestión, mejora una buena gestión", ha agregado la portavoz 'popular', que ha señalado que la consecuencia de ello es, por ejemplo, "la bajada del 6,1 por ciento de la inversión extranjera en la comunidad el pasado año".

En concreto, Crespo ha señalado que en infraestructuras educativas, de los 173 millones presupuestados, "se deja sin ejecutar 90 millones"; mientras que en sanidad, de los 132 millones previstos, no se han gastado "71 millones destinados a hacer hospitales, centros de salud y acometer mejoras en el equipamiento".

En materia de Medio Ambiente, de los 224 millones que contemplaban las cuentas del pasado año, "se dejan sin ejecutar 132"; mientras que de los 574 millones destinados a infraestructuras de transportes, no han invertido 281 millones, igual que ocurre con el sector de I+D+I donde han dejado de gastarse "140 millones de los 349 presupuestados".

Crespo ha puesto el acento en criticar que en una comunidad como Andalucía, donde "estamos a casi diez puntos de paro respecto al resto del país, de los 596 millones planteados para políticas de empleo, que además son fondos finalistas, se dejan sin ejecutar el 86 por ciento, un total de 518 millones" que ahora, como ha explicado, habrá que devolver a Europa o al Estado. En este punto, ha cifrado en 3.000 los millones "que ha habido que devolver desde que Susana Díaz en presidenta" en este concepto.

Respecto a los fondos que se destinan al apoyo de sectores productivos de Andalucía, la representante del PP-A ha denunciado que de los 805 millones planteados en las cuenta del 2017, "no se han invertido 425 millones".

De otro lado, y respecto a los autónomos, Crespo ha asegurado que desde que el PSOE-A y Cs firmaron el acuerdo de investidura este colectivo "sale perdiendo" como demuestra que "en la ejecución del presupuesto no se gasta el dinero que se destina a los autónomos".

"Con esta parálisis no se va a ninguna parte, si Susana Díaz no ejecuta el Presupuesto el dinero no llega a los andaluces", ha abundado la portavoz parlamentaria del PP-A

"MUCHO AUTONOMISMO Y MUY POCO MUNICIPALISMO"

Del mismo modo, Carmen Crespo ha afeado al Gobierno de Susana Díaz que se dé "muchos golpes de autonomismo y muy pocos de municipalismo" después de que el Consejo de Gobierno de la Junta haya manifestado su criterio contrario a la tramitación de la proposición de Ley del PP-A relativa a la modificación de las leyes del presupuesto autonómico para 2018 y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) para incrementar la financiación prevista en esta última norma.

En este sentido, ha criticado que el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, "se ha mostrado insumiso a la ley Patrica" pues en los artículos 4, 7 y 8 "se habla de las cantidades que deben llegar a los ayuntamientos y dijo claramente que no iban a cumplir con una ley que aprobamos en el Parlamento".

"El discurso municipalista a Susana Díaz se le cae de la boca, no es creíble", ha apostillado la dirigente 'popular' que, en este sentido, ha señalado que la Junta "no ha gastado 202 millones" de los previstos en el Plan de Cooperación Municipal del 2017. "Pedimos que se cumpla la ley y se dé a los ayuntamientos lo que es suyo", ha zanjado.