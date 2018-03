Diputación de Soria concede 496 ayudas del 'cheque bebé' y 28 de Economía Social para luchar contra la despoblación

21/03/2018 - 14:19

La Diputación Provincial de Soria ha concedido un total de 496 ayudas del 'cheque bebé' y 28 de las destinadas a Economía Social dentro de las diferentes líneas englobadas en el Plan Soria y destinadas a luchar contra la despoblación.

SORIA, 21 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la institución, Esther Pérez, ha indicado que se han destinado 496.000 euros a las ayudas de conciliación laboral para un total de 496 solicitudes (mil euros por niño) "que cumplían los requisitos", de las 533 registradas.

La partida inicial prevista era de 600.000 euros y entre los principales requisitos se encontraba el de estar empadronado en cualquier municipio de la provincia al menos en los últimos seis meses. El 86 por ciento de las solicitudes han sido de nacionalidad española y el 14 por ciento extranjeros.

Los principales motivos de las solicitudes que se han quedado fuera han sido no estar al corriente de la Seguridad Social, no estar empadronado o no haber nacido en 2017.

En cuanto a los municipios de los beneficiarios destacan Soria (54 por ciento), Almazán, El Burgo, Ólvega, Golmayo, Ágreda, San Esteban, Arcos de Jalón, Covaleda, Garray, San Leonardo de Yagüe, San Pedro Manrique y Vinuesa entre otros.

En cuanto a las ayudas de Economía Social, cuyo plazo finalizó el 15 de febrero, se han presentado 28 solicitudes. Estas subvenciones contaban con dos bloques, uno destinado a empresas con una partida de 75.000 euros y un segundo para asociaciones con otros 75.000 euros. Las 28 peticiones han sido para empresas por lo que se ha superado la partida prevista ya que las bases no preveían intercambio de partidas.

Por sectores, de las 28 ayudas concedidas 9 son proyectos de turismo rural, 10 establecimientos de restauración, 8 comercios minoristas, uno de gestión de centros y locales culturales. Además 7 son de nueva creación y 21 de remodelación y mejora. Las empresas que han pedido estas ayudas están ubicadas en 21 municipios diferentes-

Esther Pérez ha reconocido que el principal problema por el que no se han registrado solicitudes de asociaciones ha sido que se pedía que fueran "titulares" de las mismas, algo "complicado" en los pequeños municipios por lo que ha indicado que de cara a las próximas convocatorias se revisarán las bases.

La vicepresidenta ha realizado una valoración "muy positiva" de la acogida de estas primeras ayudas del Plan Soria y ha recordado que en 2017 contaron con dos millones de presupuesto (uno de Diputación y otro de Junta) mientras que en este 2018 será el doble, un total de 4 millones, el dinero destinado a estas ayudas contra la despoblación y que estará también subvencionado al 50 por ciento.