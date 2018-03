Turismo.- El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha el dispositivo turístico de Semana Santa

Durante esos días llegarán a la ciudad ocho cruceros con capacidad para 23.502 pasajeros

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha un amplio dispositivo para hacer frente al aumento de la demanda de información turística producida por la gran cantidad de visitantes que llegan a la ciudad para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa.

Durante dichos días, además, llegarán a la ciudad un total de ocho cruceros con capacidad para 23.502 pasajeros, destacando los que se registrarán entre el Viernes de Dolores, Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección, con dos grandes buques cada día.

El Martes Santo atracará el crucero Symphony of the Seas, con capacidad para 6.360 pasajeros y 362 metros de eslora. Es el mayor barco del mundo y el nuevo buque insignia de la compañía Royal Caribean, uno de los gigantes del sector de los cruceros a nivel mundial.

De esta forma y sólo por un día Málaga será la única ciudad del mundo que haya albergado a los cuatro buques insignias de la misma clase, considerados los barcos más grandes de la industria: el Oasis of the Seas, el Anthem of the Seas, Allure of the Seas y el propio Symphony of the Seas.

Además de asesorar a los cruceristas en las diferentes oficinas y puntos de información, se atenderá al público de dos cruceros a bordo del propio buque.

El Área de Turismo está realizando estos días una distribución especial de material promocional a más de 400 puntos de interés de toda la Costa del Sol, como hoteles, oficinas municipales de turismo, agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos, etcétera.

También se lleva a cabo una distribución de material promocional en todos los hoteles de la capital. Igualmente, como en años anteriores, además de la atención presencial en las oficinas, se atenderá la demanda informativa tanto por vía telefónica como por correo electrónico.

Este material incluye la Guía de la Semana Santa de Málaga, una publicación editada por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, que recoge de forma sencilla toda la información referente a las cofradías y hermandades de la ciudad, han precisado desde el Consistorio en un comunicado.

La guía, que sigue el modelo de la campaña 'Mira Málaga', incluye anécdotas, leyendas, momentos de especial interés y datos prácticos de los desfiles procesionales, pero también información sobre gastronomía, líneas de transporte o puntos de interés de la ciudad.En total se han editado 3.000 guías español-inglés, además de 10.000 itinerarios de las diferentes procesiones.

A este material hay que sumarle también los 20.000 itinerarios de Semana Santa editados por diferentes empresas e instituciones que se distribuirán en las oficinas municipales de turismo, en las que también se seguirá aportando el material promocional habitual que incluye planos, guías turísticas traducidas a cinco idiomas, folletos descriptivos o rutas. En total, el Área de Turismo repartirá casi 150.000 unidades de material promocional.

OFICINAS TURÍSTICAS

Como sucede en las fechas de mayor afluencia turística, la oficina municipal de la Marina, la más grande, ampliará su horario de atención al público y estará abierta de forma ininterrumpida de 09.00 a 22.00 horas desde el Domingo de Ramos al Viernes Santo.

El resto de los puntos de información turística municipales amplían sus horarios de atención a los visitantes. El de la estación de tren Málaga-María Zambrano estará en funcionamiento entre las 10.00 y las 22.30 horas desde el Viernes de Dolores al Sábado Santo.

El punto de información turística de la calle Alcazabilla abrirá de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 durante toda la Semana Santa mientras el del aeropuerto Málaga-Costa del Sol abrirá hasta las 21.00 horas todos los días.

La Casita del Jardinero atenderá a los visitantes entre las 9.00 y las 18.00 horas y el centro de recepción de Ben Gabirol, entre las 10.00 y las 14.00 horas. La atención a cruceros se adecuará a las solicitudes de atención a bordo solicitadas por los consignatarios.