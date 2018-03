PSOE-A rechaza la Ley de Gobierno de Podemos por "inconstitucional" y pide a PP-A y Cs que "no le hagan el juego"

21/03/2018 - 14:28

El PSOE-A ha expresado su rechazo a la proposición de Ley de Podemos sobre modificación de la Ley de Gobierno de Andalucía, que se debatirá este miércoles ante el Pleno del Parlamento, porque es "claramente inconstitucional" y ha pedido a PP-A y Cs que "no le hagan el juego" a la formación morada.

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha indicado que desde los servicios de letrados de la Cámara se ha advertido de las "serias dudas en términos de constitucionalidad" que tiene la propuesta de Podemos.

Según Jiménez, el letrado de la Cámara ha dicho "clara y abiertamente" que existen "serias dudas respecto a la constitucionalidad" de la iniciativa de Podemos al "privar al Gobierno de una facultad que le es concedida directa y explícitamente" por el Estatuto de Autonomía, concretamente en su artículo 190, donde se señala que el Ejecutivo tendrá siempre la capacidad de vetar cualquier iniciativa de la Cámara que "signifique la alteración de los presupuestos en vigor".

Ha agregado que, en cambio, la proposición de ley de Podemos plantea "expresamente que se le retira al Gobierno esa capacidad". Ha indicado que ya hay incluso una sentencia del Tribunal Constitucional de 2006 --que afectaba al Gobierno de Extremadura-- donde se dice expresamente "que no se puede agredir la división de poderes y la capacidad legislativa presupuestaria que le corresponde en exclusiva al gobierno frente al parlamento".

De otro lado, ha indicado que Podemos plantea en su propuesta de ley la obligación de someterse a control un gobierno en funciones a una cámara que no es la que lo eligió, lo que va "contra la lógica del principio de preeminencia del poder legislativo, que elige a un gobierno al que controla".

"Podemos viene a plantear una tesis en la que no es necesario que haya gobierno y que el Parlamento puede suplantar a un gobierno que no ha sido elegido, al tiempo que el Parlamento no cumpliría su primera obligación, que es la de elegir a un presidente o presidenta de la Junta", ha indicado.

Ha insistido en que Podemos viene a plantear que desde el "parlamento se suplanta al poder ejecutivo y se gobierna". "Entiende que es preferente la capacidad de control a un gobierno por parte de un parlamento que no lo ha elegido, lo que es una incongruencia absoluta en términos democráticos, a la primera obligación que tiene un parlamento electo, que es hacer un proceso de investidura que dé lugar a la elección del gobierno", ha señalado.

"Ante una norma claramente inconstitucional, nos vamos a pronunciar en contra", ha señalado Mario Jiménez, quien ha advertido al PP-A y Cs de que pueden terminar cayendo en una posición "absolutamente inexplicable y es que terminen votando una norma con una advertencia de inconstitucionalidad por parte del letrado de la Cámara".

Ha confiado en que esas formaciones no hagan el juego a los "que pretenden legislar en contra de nuestro Estatuto de Autonomía de manera tan obscena".

Jiménez ha apuntado que la norma de Podemos se puede tramitar porque en términos de calificación ha cumplido sus requisitos formales, pero desde el punto de vista del fondo estamos ante una "normativa inconstitucional, que agrede directamente el Estatuto de Autonomía".