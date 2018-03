El gobierno municipal no cesará a barbero como le pide la oposición

21/03/2018 - 14:19

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, ratificó este miércoles que el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, "mantuvo la calma y el rigor" necesarios ante los sucesos de Lavapiés y por tanto "no se contempla de ninguna manera ningún cese ni dimisión" como reclaman el PP, el PSOE y Ciudadanos.

Maestre hizo estas declaraciones al término del acto de entrega de distinciones con motivo de la festividad de San Juan de Dios, patrono de los Bomberos, que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles, y en el que la alcaldesa, Manuela Carmena, dijo haber sufrido al ver un coche del Cuerpo destrozado en el "enorme incidente de violencia urbana absolutamenet reprobable" que se produjo en Lavapiés; un coche, recalcó, "pensado para la salvación". "Haré todo lo que esté en mi mano por que eso no vuelva a pasar. No puede ser que la violencia vaya en el sentido contrario de donde es necesario reflexionar", terminó la alcaldesa.

En sus declaraciones posteriores, la portavoz argumentó: "Consideramos que no hay razón para ningún cambio y no nos planteamos ningun a modificación en ninguna estructura del Ayuntamiento. Consideramos que la actuación de la Policía Municipal y el delegado fue muy correcta a lo largo de unos sucesos muy complicados. Mantuvo la calma y el rigor que es necesario en el ejercicio de unas competencias tan complicadas como la suyas y por tanto sigue siendo un delegado pefectamente reponsable para ejercerlas y no se contempla de ninguna manera ningun cese ni dimisión en el Área de Salud, Seguridad y Emergencias".

La portavoz defendió singularmente que Barbero y la alcaldesa en funciones Marta Higueras salieran a aclarar las circunstancias de la muerte de Mbayé el viernes a las 13.30 horas, quince después de recibir el atestado policial que la atribuía a un infarto derivado de una dolencia congénita. "En el momento en que, confirmando las distintas versiones en principio contradictorias, llegamos a la conclusión de que el fallecimiento no estaba relacionado con una persecucion policial, esa mañana salimos a comunicarlo, apostando por una comunicación rigurosa por encima de las dinámicas mediáticas, en la que un gobierno no puede entrar si quiere ser responsable", se reafirmó.

Maestre contestó también a la denuncia del PP de que los perfiles de Twitter de la Policía y Emergencias estuvieron bloqueados durante esos días, asegurando que "no es cierto" y que "se informó siguiendo el mismo protocolo que en casos similares", dado que, como reclaman los mismos profesionales, "nunca se informa de forma actualizada cuando hay sucesos de emergencia porque no es la mejor forma de mantener la calma".

Por el contrario, la portavoz municipal se mostró dispuesta a elaborar un protocolo de actuación preciso para intervernir ante el top manta, como ha reclamado por carta el sindicato Unión de Policía Municipal, uno de los que también se ha querellado contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y la concejala presidenta de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, por presuntos delitos de odio que habrían alentado la furia contra los agentes que acudieron a Lavapiés, al vincular la muerte de Mbayé con la intervención policial.

"Puede ser una idea interesante que se clarifique exactamente cómo se ha de intervenir en casos que tienen no solo que ver con una norma que es evidente que hay que cumplir, porque la venta ambulante es ilegal y la Policía Municipal tiene que actuar, sino que debe hacerlo con criterios de oportunidad y proporcionalidad que se esperan en cualquier intervencion policial. Si una aclaración del protocolo facilita la labor de los policías municipales, trabajaremos en ello sin ninguna duda", garantizó.

ALMEIDA Y VILLACÍS

El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, que también acudió al acto de los Bomberos, a quienes quiso felicitar, como al resto de servicios públicos, por su "extraordinario trabajo", se reafirmó en su petición de cese al entender que "los ciudadanos han acreditado que la actuación de Javier Barbero no se amoldó a lo que debe ser un responsale institucional" , pues "secuestró una información vital para evitar o paliar los disturbios", y que si Carmena "no es capaz que tiene que haber responsabilidades políticas como consecuenia de la nefastas actuación y gestión" de lo de Lavapiés, "quizá la que tiene que pensar en irse" es ella, "porque vive desconectada de la realidad".

Además, Almeida sugirió que Carmena podía haber convertido su sufrimiento por ver destrozar un coche de bomberos en mensajes de tranquilidad o "volver de París inmediatamente", y que ahora tendría que ir a "socializar su sufrimiento" a Lavapiés a hablar con los vecinos y comerciantes, porque "está tardando en ver su sufrimiento" provocado por "la guerrilla urbana alentada desde el propio equipo de gobierno y su entorno".

En esa línea, preguntó qué "sentimiento de culpabilidad" debe tener para no ir a Lavapiés, e interpretó que es porque "sabe que la actuación del equipo de gobierno no fue precisamente irreprochable como surrealistamente defendió" el lunes.

Respecto al desmentido por Maestre del bloqueo de las cuentas de Twitter, Almeida dijo que él se cree la versión de la Policía Municipal y que "quien siempre tuvo la información fue el equipo de gobierno y no quiso utilizarla", cuando debió "utilizar todos los medios disponibles para lanzar un mensaje de tranquilidad" cuando ya se estaban produciendo los disturbios más graves en mucho tiempo en la ciudad. "¿De verdad piensa Rita Maestre que lanzar un mensaje en la cuenta de Twitter sabiendo ya que lo único que habia hecho la Policía Municipal era tratar de salvar desesperadamente la vida de esta persona no era tranquilizador para los ciudadanos?", contratacó.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, considera que Barbero "tiene muchísima contestación" en la propia Policía Municipal y que "no supo gestionar, no ya sólo los incidentes de Lavapiés", sino la negociación del convenio colectivo, sobre el que Cs le preguntará mañana en el Pleno, por lo que "debería obrar en consecuencia". Villacís dijo que se está tratando de llegar a un consenso con el PP y el PSOE, de cara al Pleno ordinario de marzo, que se celebra mañana, y para el que, en principio, los cuatro grupos municipales han presentado otras tantas mociones de urgencia sobre los sucesos de Lavapiés.

El PP pide expresamente la dimisión de Barbero por no aclarar antes que el mantero Mame Mbayé no falleció en el curso de una persecución policial, el PSOE también reclama "responsabilidades políticas", Ciudadanos una comisión de investigación pero apoyará la petición de dimisión y Ahora Madrid presentará una distinta para lamentar la muerte de Mbayé, felicitar a la Policía Municipal, exponer lo que considera el relato veraz de los sucesos del jueves por la tarde y el viernes y pedir a la Delegación del Gobierno información sobre los altercados, en los que intervino la Policía Nacional.

