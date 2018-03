La oposición pide a Anticorrupción que depure responsabilidades por un agujero de 130 millones en Campus de la Justicia

21/03/2018 - 14:40

Podemos cree que es "la punta del iceberg" de un saqueo urbanístico en Valdebebas y PSOE critica al PP por "tapar lo que se hizo mal"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de PSOE, Ciudadanos y Podemos han presentado esta mañana ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada un informe con los datos recabados en la Comisión de Estudio del Endeudamiento sobre el Campus de la Justicia para que investigue el 'agujero' de más de 130 millones de euros detectado por presuntas irregularidades en su gestión por parte de los exmiembros de su Consejo de Administración desde 2004.

A la sede de la Fiscalía, se han trasladado los diputados regionales y portavoces de sus grupos en dicha comisión Mercedes Gallizo, del PSOE, Susana Solís, de Ciudadanos, y Eduardo Gutiérrez Benito, de Podemos, para presentar la denuncia.

El texto, de 86 páginas, detalla las irregularidades halladas en la gestión de este macroproyecto que se gestó bajo los gobiernos regionales dirigidos por Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Los grupos parlamentarios en la oposición piden ahora que se investiguen delitos de administración desleal, apropiación indebida, malversación y falsedad documental, entre otros.

PSOE, Cs y Podemos adoptan esta decisión para que la Fiscalía determine si existen algunas responsabilidades especificas a los responsables de la sociedad, en cuyo consejo de administración han estado los exconsejeros de Justicia Alfredo Prada, Francisco Granados y Ángel Garrido.

El informe incluye irregularidades como el gasto de más de seis millones de euros en publicidad para "algo que no se hacía"; el pago de 13 millones de euros al arquitecto británico Norman Foster por un proyecto que no fue más allá de unos "planos y maquetas"; o gastos para 72 viajes por el mundo de promoción del proyecto que no fue "más que para viajar".

FALTA DE CONTROL

En la sede de la Fiscalía, la diputada madrileña Susana Solís ha especificado que el documento se basa en "numerosas irregularidades" detectadas en la "nefasta gestión" de este espacio. "Hubo una total falta de control", ha remarcado, apuntando que "hay un quebranto patrimonial de más de 100 millones de euros para los madrileños".

"Queremos que el fiscal investigue hasta el final, ya que a nosotros nos falta información sobre la contabilidad y una auditoria que ciudadanos ha pedido sobre el Campus, y que dos años después todavía no tenemos", ha indicado la parlamentaria.

Tras criticar la "pasividad" del Gobierno regional a la hora de facilitar información, ha pormenorizado que quieren que se investiguen delitos de administración desleal y apropiación indebida por las tarjetas de crédito utilizadas de forma irresponsable. Además, ha agregado que hay "numerosos indicios" de que ha habido irregularidades en la contratación y adjudicación de obras.

El diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez ha destacado que "existen indicios identificativos, a pesar de la no colaboración del Gobierno de Cifuentes, que hace intuir con una certeza alta que hay delitos de malversación, prevaricación, falsedad, delitos del código de comercio y contable".

"Delitos que tienen como protagonistas a los cuatro exconsejeros de Justicia que eran presidentes del Consejo de Administración de esta sociedad que fue una cueva de Alí baba para todo tipo de tropelías", ha dicho.

"Creemos que todos los indicios de irregularidades, que son ilícito penales, eran de conocimiento del Gobierno actual desde que están en el Gobierno desde hace dos años. Y el Código Penal dice que aquellas autoridades que tengan conocimiento de presuntos delitos están obligadas a poner en conocimiento de las autoridades esos indicios. Y la señora Cifuentes y Garrido no lo han puesto en conocimiento", ha remarcado.

"La señora Cifuentes tenía muy bien pisada la alfombra donde debajo hay mucha porquería, tropelías, delitos y sobre todo malversación, engaños y falsedad de lo que estaba ocurriendo. La falsedad por lo que vemos es un rasgo básico de Cifuentes por tener currículos académicos básicos", ha dicho.

"NO SE RESPETÓ NINGUNA NORMA"

La socialista Mercedes Gallizo ha destacado que, tras meses de comisión, se ha demostrado que este es "un proyecto en el que se ha tirado a la basura dinero de los madrileños". "No hay ningún aspecto en el que no haya irregularidades. No se ha respetado ninguna norma ni en la contratación de empresas ni en asesores. Ahí donde mires hay irregularidades", ha indicado.

Además, ha criticado que el PP haya estado "mirando a otro lado" y no haya facilitado el trabajo a la comisión, teniendo incluso que estar mirando archivos para mirar facturas.

"El PP sigue diciendo que no ve tales irregularidades y les parece que no está suficientemente acreditado. Me parece un escándalo tratar de tapar lo que se hizo mal. Vemos responsabilidades políticas y jurídicas.

El parlamentario de la formación morada ha indicado que sospechan que este agujero "no es más que la punta del iceberg de un presunto saqueo urbanístico en el bario de Valdebebas". "La ordenación urbanística tuvo dos sentencias, de 2007 y 2012, en las que se invalidaron veintiún proyectos urbanísticos y está por saber quiénes eran los propietarios".