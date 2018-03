Almeida insta a Carmena a ir a Lavapiés tras la "guerrilla urbana alentada desde el equipo de Gobierno y su entorno"

21/03/2018 - 14:50

Argumenta que el cese de Barbero es de "sentido común" y que si no lo hace la que debería dimitir es la alcaldesa por vivir "desconectada de la realidad de los madrileños"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha instado a la alcaldesa, Manuela Carmena, a que visite Lavapiés y hable con vecinos y comerciantes tras la "guerrilla urbana alentada desde el propio equipo de gobierno y su entorno".

"Que, como ella dice, socialice su sufrimiento y lo comparta con quienes de verdad lo sufrieron aquella tarde", ha propuesto Almeida tras escuchar a la alcaldesa en los premios de los bomberos decir que sufrió y se indignó al ver un coche de bomberos, "pensado para la salvación", destrozado en los disturbios de Lavapiés de la pasada semana por una "violencia reprobable" y "actos salvajes".

El popular cree que la regidora "podía haber aprovechado para decir que también vio los múltiples desperfectos que se habían producido en Lavapiés, la quema de contenedores, los adoquines que se lanzaban a edificios, la quema de sucursales bancarias, el acoso que sufrió la Policía Municipal porque no fue únicamente un camión de bomberos".

"Si vivía en tal estado de sufrimiento y era informada al minuto de lo que sucedía, ¿por qué no volvió de París inmediatamente y por qué tardó 72 horas en dar la cara?", se ha preguntado. El concejal ha añadido que "ya está tardando en ir a Lavapiés", como sí lo han hecho el resto de formaciones políticas. "Es inadmisible que lleve más de cinco días en Madrid y todavía no haya sido capaz de pisar Lavapiés", ha afeado.

Martínez-Almeida ha considerado que detrás de esto esté el conocimiento de la alcaldesa de que "la actuación del gobierno no fue irreprochable como surrealistamente defendió en la rueda de prensa del lunes". "Qué sentimiento de culpabilidad no debe tener Manuela Carmena para no ser capaz de haber ido a Lavapiés todavía y de haber compartido ese sufrimiento con los vecinos y comerciantes que sufrieron la guerrilla urbana", ha reiterado.

CESE DE BARBERO Y DE CARMENA

El PP llevará mañana al Pleno, como el resto de la oposición, el "cese inmediato" del delegado de Salud, Seguridad y Emrgencias, Javier Barbero. Su portavoz considera que la alcaldesa no sólo tiene que asumir "el mandato mayoritario del Pleno, imprescindible en democracia, sino el mandato de los ciudadanos, que han acreditado que la actuación de Barbero no se amoldó a lo que debe ser un responsable institucional" porque "secuestró una información esencial y vital para paliar los disturbios".

Ese 'secuestro' de la información podría haber evitado que corrieran bulos por Internet. Además ha señalado a Barbero como "responsable de que se dieran órdenes de que por la cuenta de Twitter de la Policía Municipal no se diera ningún mensaje de tranquilidad a los ciudadanos". "Creo que sí que tiene que asumir sus responsabilidades políticas, es una cuestión de sentido común. Si Manuela Carmena no asume que esto es una cuestión de sentido común quizá la que debe plantearse si está en condiciones de seguir siendo alcaldesa es ella", ha apostillado.

Tendría entonces que presentar su dimisión porque "vive desconectada de la realidad de los madrileños", ha rematado José Luis Martínez-Almeida.