Madrid. villacís niega ser administradora del despacho que presentó la querella contra monedero y arce

villacís niega ser administradora del despacho que presentó la querella contra monedero y arce

21/03/2018 - 14:50

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, negó este miércoles que sea la administradora del despacho de abogados que ha presentado la querella de dos sindicatos policiales contra Juan Carlos Monedero y Rommy Arce por sus tuits sobre los sucesos de Lavapiés.

Villacís respondió así a las informaciones publicadas que la sitúan como administradora del despacho de abogados que lleva su marido, que es el que ha cursado la querella de dos sindicatos policiales contra Monedero y Arce por presuntos delitos de odio al atribuir la muerte del mantero Mame Mbayé a la actuación de la Policía Municipal contra manteros, con los consiguientes disturbios callejeros.

"Yo no soy la adminsitradora del despacho", contestó a preguntas de los periodistas al término del acto de entrega de distinciones en el Cuerpo Municipal de Bomberos. "La denuncia la ha llevado una abogada que trabaja para mi marido, que está especializado desde hace años defender los derechos de trabajadores militares y guardias civiles". Según dijo, dejó de pertenecer al despacho desde que pasó a trabajar para Legalitas y esta empresa le exigió exclusividad. Subsidiariamente, Villacís apostilló: "Me gustaría más que se me valorase más por lo que hago yo como política que por lo que hace mi marido".

