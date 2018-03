La Fundación Secretariado Gitano se marca como objetivo que Extremadura sea una región "sin discriminación "

21/03/2018 - 14:56

La Fundación Secretariado Gitano ha presentado este miércoles, día 21, en la Asamblea una nueva campaña de sensibilización para que Extremadura sea una región "sin discriminación e igualitaria", así como para exponer la desigualdad y discriminación que vive la comunidad gitana en el conjunto del país en materia de educación, empleo, vivienda o salud.

MÉRIDA, 21 (EUROPA PRESS)

De esta manera lo ha explicado la directora de la Fundación Secretariado Gitano en Extremadura, María Teresa Suárez, durante la presentación de la campaña 'Partir de Cero' en la Cámara regional, en la que ha estado presente el vicepresidente de la Asamblea, José Andrés Mendo; la fiscal de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Cáceres, María del Carmen Barquilla; además de diputados y diputadas del Parlamento autonómico.

En este sentido, Suárez ha explicado que el eje de esta campaña, que ha llegado ya a otras 14 comunidades autónomas, es un corto de animación que cuenta la historia de Samara, una chica gitana, "hasta llegar a la ciudad Cero, la ciudad de la Igualdad", por lo que el objetivo de esta iniciativa es que las personas gitanas "tengan las mismas oportunidades y derechos que el resto".

Este corto, cuya voz protagoniza el actor Antonio Resines, se ha lanzado en las redes sociales "con un contador de reproducciones negativas", concretamente, -750.000, que es el número de personas gitanas que viven en España, y con el "reto" de llegar a "cero visualizaciones".

Otro de los objetivos de la campaña, ha continuado María Teresa Suárez, es sensibilizar a la sociedad sobre el "fuerte rechazo" que sufren las personas gitanas y las "dificultades" que tienen a la hora de acceder a un empleo, comprar una casa o ir al colegio, tras lo que ha sostenido que este "rechazo frena sus derechos" como tienen el resto de personas y su igualdad.

Por ello, la directora de la Fundación Secretariado Gitano en Extremadura ha señalado que esta iniciativa pretende que todas las personas "partan de las mismas condiciones y tengan las mismas oportunidades", ya que el "rechazo" que sufren las personas gitanas "hace que empiecen desde más abajo", ya que "ser gitano significa partir con desventaja".

'DECÁLOGO PARA UNA CIUDAD CERO'

Asimismo, con esta campaña, la Fundación Secretariado Gitano busca también conseguir el apoyo de los ciudadanos, de las instituciones, de las empresas y de las organizaciones para "crear esa ciudad cero", por lo que han elaborado el 'Decálogo para una Ciudad Cero', un manifiesto al que todos los que lo deseen pueden unirse en la web www.partirdecero.org, donde también está disponible el corto de animación.

Además, de manera complementaria a la campaña, la Fundación Secretariado Gitano, "gracias al apoyo de la Fundación SM", ha editado un cuento, bajo el mismo nombre 'Partir de Cero', que tanto en versión online como impresa narra la historia de Samara, cuyo texto es del escritor Màxim Huerta y las ilustraciones son de Carlos Salgado; cuyos fondos irán destinados a financiar actividades de la fundación.

Por otro lado, la directora de la Fundación Secretariado Gitano en Extremadura ha señalado que este proyecto ya ha llegado a Badajoz, Cáceres, Mérida y Don Benito con el objetivo de que Extremadura sea una región "cero discriminación".

Así, una "ciudad cero discriminación", según han leído una serie de jóvenes, sería un lugar donde "nadie parta con desventaja" y todos tengan las mismas oportunidades, donde las "leyes protejan a los ciudadanos" y garanticen una igualdad "efectiva", donde las instituciones sean "inclusivas", donde los políticos sean "sensibles y hagan políticas de igualdad", donde las empresas valoren a los trabajadores "por su valor y no por su etnia"; o donde en los colegios se fomente la diversidad y el respeto.

Por todo ello, ha continuado María Teresa Suárez, desde la fundación piden que se incluya la Igualdad "en las agendas políticas de los gobernantes"; una "mayor" protección por parte de los poderes públicos a la igualdad y dignidad de todas las personas y a las personas "víctimas de discriminación"; impulsar acciones para prevenir el "antigitanismo"; así como una "mayor" prevención, formación y sensibilización "para romper estereotipos".

"LEY DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN"

Además, la directora de la Fundación Secretariado Gitano en Extremadura ha exigido otra serie de "medidas más concretas" como la aprobación de "una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación" para abordar los actos discriminatorios "constituyentes de delito"; la creación de un "Organismo de Igualdad" que asuma las competencias y responsabilidades en este asunto; e incluir la materia de Igualdad "en programas formativos de profesionales claves como policías o abogados".

En esta misma línea, María Teresa Suárez ha señalado que se ha reunido con los diferentes grupos parlamentarios para el desarrollo de una propuesta de impulso o pronunciamiento, en colaboración con las Fiscalías Provinciales de Cáceres y Badajoz, para abordar "medidas coordinadas para la protección de las víctimas de discriminación".

En el acto, también ha estado presente la fiscal de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Cáceres, María del Carmen Barquilla, quien ha destacado que "actualmente" no existe una Ley de Igualdad y Contra la Discriminación.

Entre las funciones de los delegados de la Tutela Penal de la Igualdad y la No Discriminación, ha continuado Barquilla, se encuentran las de "identificar los crímenes de odio", la protección de las víctimas de discriminación, así como la colaboración las instituciones y asociaciones para fomentar la Igualdad y salvaguardar los derechos humanos de todas las personas.

Por último, el vicepresidente de la Asamblea, José Andrés Mendo, ha destacado que la Cámara regional es "la casa de todos los ciudadanos extremeños", donde "se aprueban leyes y se debaten cuestiones fundamentales" para una "mejor convivencia" de la sociedad extremeña.

Por otra parte, ha resaltado que "muchos hombres y mujeres gitanos" sufren discriminación, pero, sin embargo, en el caso de las mujeres esta situación se agrava puesto que "sufren una doble discriminación por ser gitanas y por ser mujeres", tras lo que ha reiterado que "es tarea de todos luchar" para que esa situación cambie.

En este sentido, Mendo ha subrayado que "hay que seguir luchando y denunciando los acosos" puesto que "si algo no está bien o no funciona se debe cambiar", pero lo que "no debe cambiar es la meta, la igualdad", pues aunque "el camino esté lleno de sombras la esperanza no se pierde", tras lo que ha destacado que el "avance" en este sentido necesita que "se acorten los tiempos".