Page defiende la "unidad" en la defensa de las pensiones para recuperar en España un "importante acuerdo"

21/03/2018 - 15:25

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha defendido este miércoles ante los jubilados y pensionistas de Guadalajara la necesidad de estar unidos en la defensa de las pensiones porque "es de justicia" y para recuperar en España un "importante acuerdo" que a su juicio tiene más que ver con la economía que con ideologías o partidos.

GUADALAJARA, 21 (EUROPA PRESS)

García-Page, tras recibir de la Federación Alcarreña de Jubilados y Pensionistas de Guadalajara en presencia de unas 400 personas la insignia de oro y la placa de reconocimiento de manos de su presidenta, Carmen Hombrados, con motivo de los 25 años de vida de la Federación alcarreña, y felicitar a las instituciones y empresas reconocidas, ha dicho que hay que ponerse de acuerdo porque "la pensión que ustedes tienen o la que yo quiero tener cuando me jubile es un derecho, no es una gracia que me da el gobierno de turno".

En este sentido, el presidente ha dicho que es algo que "estamos pagando todos con nuestro trabajo" y que, por tanto es también "un acto de pura justicia histórica" teniendo en cuenta que en este camino hay "mucha gente que se ha dejado la piel" para que España esté hoy como está.

"Quiero que España llegue a un acuerdo y que llegue a ser el segundo acuerdo en Toledo, para que no haya con las pensiones en un futuro", ha dicho el presidente regional tanto en referencia a quienes las cobran hoy como a quienes las tendrán que cobrar mañana.

"ESTAR UNIDOS EN LO IMPORTANTE"

Sin negar que existen problemas, tiene claro García-Page que hay posibilidades de hacer las cosas bien en el futuro y "hay que estar lo más juntos que se pueda, discutir por aquello que haya que hacerlo, pero estar unidos en lo importante y en las pensiones hay que estarlo".

Según el presidente regional, hoy la sociedad vive más y va a tener que afrontar incluso la posibilidad de que surjan problemas nuevos y enfermedades que hay que tratar y abordar, tras reseñar que, en todo caso, el éxito del país se debe al "tesón y esfuerzo de todos ustedes desde hace ya años", ha transmitido a los mayores presentes en este acto.

También ha hecho alusión a que hoy España se gasta más en la salud de las personas mayores que en las pensiones; y en este sentido ha dicho que el 70% del gasto de una persona en Sanidad se produce precisamente en su último año de vida, que es cuando se necesitan más medicamentos, y fundamentalmente en oncología, y no siempre en mayores.

El líder regional ha insistido igualmente en que la Sanidad no debe considerarse como un gasto, sino que al igual que la Educación o las Pensiones "han sido víctimas de la crisis, pero no culpables".

GUARDAR "POR SI ACASO" PASABA ALGO

Aquí, el presidente a recordado a sus padres y la famosa frase que decían hasta hace poco los mayores de guardar "por si acaso" pasaba algo, y ha manifestado que ese miedo "permanente" a ponerse malo ya no está hoy porque actualmente "uno se puede poner enfermo y nadie te pregunta ni de que partido eres, ni de donde eres ni tampoco piden la tarjeta de crédito".

El presidente ha dicho que aunque "estamos intentando en España echarnos los tratos a la cabeza con las pensiones, pensando que es una ruina", a su juicio, "la verdad es la manifestación de un país que cada vez va a tener que estrujarse más la cabeza para ver como financia tantos años de vida".

Ha recordado que cuando se aprobó en España la ley que establecía la jubilación a los 65 años, la esperanza de vida era de 68 ó 69 años pero ahora es de 82 y "sigue creciendo afortunadamente", algo que a su juicio es un éxito.

El presidente regional no ha negado que hay dificultades a veces para pagar las pensiones y que "algunos políticos engañan" Así, ha señalado que España es el segundo país del planeta donde más tiempo se vive después de Japón.

Según el presidente castellano-manchego, esta mejora en la calidad de vida se debe a que hay mejores hospitales, alimentación y medicinas y "hoy las condiciones de vida nos permiten decir que somos de los países más avanzados y se vive más que en ningún sitio".

También ha querido dejar claro que si en España se va hacia adelante y se vive más es porque se vive mejor.

FEDERACIÓN ALCARREÑA

En referencia explícita a los 25 años de la Federación Alcarreña, Page ha recordado a todos los presentes que el año en el que nació esta federación, en 1992, España era la "envidia del mundo", fruto de las décadas "de esfuerzo de tantos de ustedes, de tantos abuelos", algo de lo que hay que sentirse orgullosos.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social Aurelia Sánchez, ha resaltado la "fuerza impresionante" de la presidenta de esta federación tras destacar el papel "eminentemente social" del Gobierno de Castilla-La Mancha.

La titular de Bienestar ha señalado que el Gobierno regional dedica a las políticas de mayores en Castilla-La Mancha mas de 260 millones, lo que representa más de la mitad del presupuesto, y donde "la dependencia es una bandera".

En este sentido, ha aludido al trabajo que se hace desde la Junta por los mayores no sólo cuando son dependientes sino también en políticas de envejecimiento activo o programas como el de podología itinerante, tras resaltar que "los mayores de Guadalajara sois jóvenes y activos". "Vamos a seguir trabajando por mejorar el bienestar y vuestra calidad de vida", ha dicho.

En su intervención, la teniente de alcalde, Encarnación Jiménez, en nombre del alcalde, ha agradecido el premio y ha recordado a los mayores el trabajo realizado por la Federación para la elaboración del Plan de Mayores que lleva a cabo el Consistorio de la capital y que se presentará este año.

En nombre de la Diputación, que también ha recibido un reconocimiento, ha hablado el diputado de Bienestar, Juan Pedro Yebra, quien, en nombre del presidente, José Manuel Latre, ha agradecido también el reconocimiento de una federación que "desempeña una labor impagable".

También han recibido un reconocimiento de la Federación la empresa Autocares Marín Colmenero, Espectáculos Pacme, Trofeos Agher, y hubo también reconocimiento para las asociaciones que cumplen diez años.