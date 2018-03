Villacís: "Me gustaría que se me valorase más por lo que hago yo como política que por lo que se dedique mi marido"

21/03/2018 - 15:32

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado que le gustaría que se le valorase por su labor "política" y no "por lo que se dedique su marido", abogado del despacho que cursa la querella contra la concejala Rommy Arce, entre otros, por presuntamente incitar al odio hacia la policía con un tuit.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Me gustaría que se me valorase más por lo que hago yo como política que por lo que se dedique mi marido", ha contestado a la prensa tras la entrega de los premios de los bomberos. Villacís ha aclarado que ella no es la administradora del despacho que lleva esa denuncia.

La denuncia, ha explicado, la lleva una abogada que sí trabaja para su marido. De él ha destacado que es un abogado especializado en derechos de militares y guardias civiles desde hace más de dos décadas.