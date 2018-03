Berri Txarrak se suman al cartel del Azkena Rock Festival de Vitoria

21/03/2018 - 15:48

La banda navarra Berri Txarrak actuará en el Azkena Rock Festival de Vitoria, que se celebrará los días 22 y 23 de junio en Mendizabala, y se une así a nombres como los de Van Morrison, Joan Jett & The Blackhearts, Gluecifer, Mott The Hoople, Turbonegro, MC5, Dead Cross o The Beasts of Bourbon.

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El trío de Lekunberri, que ya actuó en la edición de 2006 del festival vitoriano, presentará su último disco titulado "Infrasoinuak", grabado en EE.UU. bajo la producción de Bill Stevenson y Jason Livermore.

La banda liderada del cantante y guitarrista Gorka Urbizu, el bajista David González y del batería Galder Izagirre llegará al Azkena Rock tras una gira que les ha llevado por Asia y Oceanía, y haber reunido a más de 10.000 personas el sábado pasado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia).