Ex director general de IDEA señala que el "mecanismo" para concesión de ayudas estaba "previsto en la ley"

21/03/2018 - 16:04

La declaración del que fuera director general de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) entre mayo de 2008 y diciembre de 2009, Jacinto Cañete, en el juicio de los ERE ha continuado este miércoles, señalando que el "mecanismo" para la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas por la Dirección General de Trabajo y que eran "pagadas" por el ente instrumental estaba "previsto en la ley".

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

La sesión vigésimo séptima del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían estas ayudas en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha comenzado este miércoles con la continuación de la declaración de Cañete, para quien la Fiscalía solicita ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por un delito de malversación y otro de prevaricación.

Cañete, este martes, aseguró que la "única labor" de IDEA --anterior Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)-- era "pagar" las ayudas sociolaborales y a empresas concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, en virtud del convenio marco firmado entre el IFA y la Consejería en 2001, por el que el ente instrumental abonaría las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo. Este miércoles, ha insistido en que la única intervención del "instrumento propio de la administración", en referencia a IDEA, "era el pago".

Sobre este asunto, ha explicado que existe "una confusión generalizada" al hablar de procedimiento específico, del que no se puede hablar como tal, sino que lo que existe es "un mecanismo previsto en la normativa y en el Parlamento para allegar fondos y una relación entre el ente y la Consejería para acatar la orden" (convenio marco de 2001 entre IFA y Empleo).

El procedimiento que usaba Empleo para pagar las ayudas era "adecuado" y previsto en la ley. En este sentido, ha aclarado que la agencia no era una entidad colaboradora, sino un instrumento propio de la administración.

Sobre los informes de la intervención de Control Financiero Permanente de la agencia, Cañete ha señalado este miércoles que el de cumplimiento sobre el año 2007--conocido en 2008-- habla de "'inidoneidad'" del uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas.

Posteriormente, el informe sobre el último trimestre de 2008, conocido en 2009, dice "ahora" que no su uso "no es el más apropiado", "dulcificando" la 'inidoneidad'. En este sentido, ha añadido que no hubo "reproches" sobre la gestión de IDEA como caja pagadora.

Por último, ha aclarado que sólo firmo 30 convenios y no 124 como se recoge en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, añadiendo que todos el "trazo" de elementos -intervención, Unidad de Control Interno de IDEA, informes de cumplimiento, auditorias, balance de cuentas, etc. --daban "pleno control y garantías" de que era "legal" la gestión de la caja pagadora de las ayudas, la agencia. "No mostraban irregularidad en el uso de la partida 31L", ha manifestado, añadiendo que "nunca tuvimos una mínima sospecha".

"Estábamos plenamente cómodo, hablando en plata, en que lo que hacíamos se adecuada completamente a la ley", ha concluido.