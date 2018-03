Las obras del Ágora avanzan "sin alteración" y la adecuación del CaixaForum arrancará en el último trimestre

21/03/2018 - 16:19

Las obras que se están llevando a cabo en el Ágora para que albergue el futuro CaixaForum de València continúan con "el calendario previsto" y "sin alteración", con lo que en el último trimestre de este año se iniciará una segunda fase para la adecuación del espacio y el proyecto definitivo del espacio cultural.

Así lo han confirmado este miércoles el director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Enrique Vidal, y el director de Instituciones de CaixaBank en València, Fernando Corell, en atención a los medios tras la presentación de la exposición 'Mediterráneo. Nuestro mar, como nunca lo has visto' en el Museu de les Ciències.

Vidal ha explicado que se afronta en estos momentos la "fase final" de las obras de "reparación de estructuras y cerramiento" y se prevé que concluyan en verano. Tras esta primera intervención, el calendario de trabajo marcado indica que será el turno de las obras para "adecuar el espacio y el proyecto" del CaixaForum, que arrancarán en "el último trimestre del año".

Por su parte, Corell ha recordado que desde la fundación bancaria ya se seleccionó el proyecto que se va a instalar en el Ágora y también "el equipo de arquitectos que lo ha de confeccionar". "En principio, nosotros seguimos con el calendario previsto. No va a haber alteración", ha afirmado el representante de CaixaBank.

"CONTACTO" PARA EL RODAJE DE UNA PELÍCULA EN EL ÁGORA

Por otro lado, preguntado por un posible interés de Disney en rodar una película en el Ágora, el director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències ha reconocido un "contacto" para grabar en este espacio, pero ha dicho desconocer si se trata de la compañía norteamericana la interesada. "Es todo muy difuso", ha comentado.

Vidal ha señalado que se pusieron en contacto con él desde "la Administración valenciana" y su respuesta fue "que en estos momentos el Ágora está de obras, con lo cual es inutilizable" y que "cuando acaben las obras, le daremos las llaves a la fundación bancaria (de la Caixa)".

"En principio no veíamos la posibilidad" porque "con obras no se puede hacer", ha afirmado Vidal, aunque ha agregado: "Yo no digo nunca que no a nada". "El presidente de la Generalitat (Ximo Puig) quería entrar a verlas (las obras) y pasó cuando tenía las botas puestas, el casco puesto y el chaleco puesto. En unas obras no me veo yo filmando una película", ha ilustrado.

También ha asegurado que, cuando recibieron la llamada en la que se les planteó la posibilidad de emprender un rodaje en el Ágora, respondieron que "hay muchos espacios en toda la Ciutat de les Arts i les Ciències", en los que están "encantados de que rueden".

Ante la cuestión de cuál era el proyecto concreto que se les planteó, Enrique Vidal ha contestado: "No lo sé. No nos dieron detalles. Nos dijeron si se podía utilizar, pero con nosotros no habló nadie de Disney. No me acuerdo quién llamó, de la Administración valenciana. Seguramente habrían contactado con ellos o algo así".

También ha negado conocer si se trata de Disney: "A mí me habían dicho que querían, pero igual podía haber sido una productora china, no tengo ni idea. Nosotros estaríamos encantados de la vida de que un medio tan poderoso de comunicación audiovisual quiera rodar algo con nosotros".

Asimismo, ha indicado que, para el rodaje de Tomorrowland --también de Disney-- en la Ciutat de les Arts, "se pararon las obras" en el Palau de les Arts y sin embargo, en el caso del Ágora, "no nos podemos permitir el lujo de parar", ha puesto de relieve. Por tanto, ha reiterado: "Imposible en esta vida no hay nada, pero no lo veo factible. Habría tantas dificultades que la propia productora diría: 'pues si me interesa tanto voy a buscar otro espacio dentro de la Ciutat de les Arts i les Ciències'".

"NO PODEMOS OFRECER CERTIDUMBRE"

Inquirido por si el rodaje se podría llevar a cabo cuando acabe la primera fase de las obras y antes de que la Fundación la Caixa comience la intervención para la instalación del CaixaForum, Vidal ha explicado que "puede ser que ellos (la fundación bancaria) digan 'bueno, yo tampoco voy a entrar ahora'".

Sin embargo, ha hecho notar que "hay un problema", que en su opinión es que "una productora de este tamaño no se puede permitir el lujo de la incertidumbre" y "una obra es una obra, te dicen los obreros el 15 de julio y luego es el 22". "Te montan un lío. Nosotros no le podemos ofrecer certidumbre. No tenemos un calendario estricto. Si llegamos a un acuerdo, encantados de la vida", ha añadido.

Finalmente, sobre si para que fructificara la posibilidad de que se rodara la película se tendría que producir un acuerdo entre la productora, la Ciutat de les Arts y la Fundación la Caixa, el director de Instituciones de CaixaBank en València ha apuntado que se han enterado de este posible proyecto por la prensa: "Desconocíamos la voluntad de la productora de Disney. Nosotros lo único que podemos hacer es asumir el compromiso que tenemos con la Generalitat y con la Comunitat Valenciana de acabar en tiempo y forma el CaixaForum", ha concluido.