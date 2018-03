IU ve un "auténtico fiasco" el nuevo reglamento de Participación Ciudadana propuesto por Espadas

21/03/2018 - 17:06

Critica las "nuevas limitaciones que el PSOE pretende imponer" al borrador anterior y dice que "para ese viaje no hacían falta alforjas"

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha calificado este miércoles de "auténtico fiasco" el nuevo borrador del Reglamento de Participación Ciudadana que el gobierno de Juan Espadas (PSOE) ha elaborado con el objetivo de aprobarlo en Pleno próximamente, dado que "no supone ningún avance sustancial" con respecto al que ya existía, por lo que "para este viaje no hacían falta alforjas", ha asegurado.

En un comunicado, González Rojas ha vinculado esta última propuesta del gobierno local con la "ofensiva" impulsada por IU en los distritos de la ciudad, a través de diversas mociones y preguntas, para "denunciar el deterioro de las juntas municipales y la paralización que arrastraba la prometida reforma del reglamento de participación ciudadana".

"Está claro que el PSOE ha reaccionado ante el golpe en la mesa que hemos dado, pero el resultado no puede ser más decepcionante", ha lamentado el portavoz de la formación de izquierdas.

Y es que, según señala González Rojas, en el nuevo borrador presentado por el equipo de Espadas todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana "se reduce exclusivamente a la posibilidad de opinar".

Además, no se regula la implicación de los vecinos en la elaboración del presupuesto, dejándose esta cuestión "al libre albedrío del gobierno de turno", mientras que se "continúa limitando" a las entidades de los Consejos de Participación y "se sigue sin abrir ni dotar de transparencia" a las Juntas Municipales de Distrito.

"UN CLARO RETROCESO"

Para el portavoz de IU, no cabe duda de que el texto actual constituye "un claro retroceso" en comparación con "lo que se tenía sobre la mesa en septiembre de 2016", cuando el gobierno del PSOE facilitó a los grupos de la oposición su anterior borrador. "No nos vale que el PSOE se esconda ahora detrás de criterios técnicos y jurídicos y que no esté abierto al debate y a la propuesta. Para eso, que no modifiquen nada", ha apuntado.

Asimismo, desde IU critican la "incoherencia" que caracteriza al nuevo texto del reglamento, donde se recogen los principios de universalidad y no discriminación "para luego, en el articulado, restringir la participación en base a criterios de edad o nacionalidad". Del mismo modo, afirma que en algunos apartados se reconoce el derecho de los ciudadanos a promover mecanismos de participación, pero "después se brinda esta opción sólo al gobierno local".

"Nuevamente, Espadas no está a la altura de las circunstancias", ha aseverado Rojas, quien advierte de que "no se puede reglamentar este tema con miedo, como le ocurre al PSOE, que le tiene pavor a la participación ciudadana real, universal y efectiva". "Si no, no se entienden tantas limitaciones y recortes con el borrador anterior", ha concluido.