El Teatro Cervantes recibe en mayo el homenaje a Elvis 'The king is back'

21/03/2018 - 17:09

El Teatro Cervantes recbirá el próximo 8 de mayo 'The King is back', un espectáculo que presenta el ritmo que desataba Elvis Presley en sus actuaciones. Este jueves salen a la venta las entradas.

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

Ben PortsMouth, coronado en el mismo Memphis como el mejor imitador del mundo del Rey del Rock, encabeza el homenaje a Elvis que recala por un día en Málaga dentro de su gira mundial, según han informado desde el recinto teatral.

En este espectáculo se podrá comprobar cómo el intérprete británico y los diez músicos de su grupo, 'The Taking Care of Elvis Band' llevan al espectador a una época dorada de la música popular, han indicado en un comunicado.

'The King is back', espectáculo subtitulado Ben PortsMouth is Elvis, es una producción de The Blues & Rock Factory y estará en el Cervantes a las 20.00 horas del martes 8 de mayo, con entradas que van de los 24 a los 80 euros.

En 2012, el jurado del Worldwide Ultimate Elvis Tribute Artist Contest, que se celebra todos los años en Memphis, coronó a Ben PortsMouth como el mejor imitador de Elvis Presley del mundo. Unos meses después, actuó en el célebre espectáculo televisivo de David Letterman.

Este bagaje impulsó al cantante y compositor británico, primer no norteamericano en la historia en ganar el concurso de Memphis, a desarrollar un espectáculo basado "en el enorme respeto por una de las más grandes leyendas de la música de todos los tiempos".