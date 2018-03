Diputación de Lugo y ayuntamientos suscriben el protocolo para impulsar las residencias y garantizar el acceso universal

21/03/2018 - 17:26

Tendrán acceso preferente los vecinos de cada municipio pero también se abrirán a otros ciudadanos si sobran plaza

LUGO, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, ha firmado este miércoles el protocolo para la puesta en marcha de las residencias para mayores, con los alcaldes de A Fonsagrada, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Ribas de Sil, Trabada y Ribadeo, y que garantizarán el acceso universal.

Campos ha explicado que el acuerdo contempla "la gestión pública de las mismas desde el ejecutivo provincial y los ayuntamientos". También ha aclarado que tendrán preferencia para optar a las plazas "en primer lugar los vecinos de cada ayuntamiento y, después, aquellos de municipios limítrofes".

Otro de los aspectos que ha querido dejar claro el presidente provincial es que independientemente de su situación económica, todos los ciudadanos podrán acceder a las cerca de 190 plazas de residencia y más de 90 de centros de día.

En todo caso, se tendrá en cuenta la distinta capacidad económica de los usuarios y la Diputación financiará hasta "un máximo de 600 euros", por plaza, en aquellos casos en que sea necesario. Además, aportará la diferencia en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que menos recursos tengan.

"Diputación y ayuntamiento sumamos esfuerzos para construir una red de residencias y centros de día públicos en la provincia y lo hacemos porque la Xunta de Galicia se negó a hacer centros de mayores públicos, a pesar de su gran necesidad. Suplimos así a la Xunta que ni está ni se le espera en la provincia de Lugo", ha manifestado Campos.

En términos económicos, el presidente provincial ha destacado que el ejecutivo provincial hace un esfuerzo inversor, de más de 10 millones de euros en los centros de estos ayuntamientos, además "de la colaboración municipal aportando financiación a estas obras".

"COLABORACIÓN VERDADERA"

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, comenzaba su intervención diciendo "solo vais a escuchar cosas buenas de mí sobre este protocolo".

El regidor nacionalista ha querido destacar la "colaboración verdadera" entre dos instituciones locales, entre los ayuntamientos y la Diputación, "porque esta colaboración técnica y económica provincial hará posible que los vecinos tengan derecho a un acceso universal y de primera calidad y que nadie será vetado de estas residencias aunque no tenga recursos económicos".

"Tengo mucho malo que decir de la Xunta, que no se portó bien con los vecinos de Ribadeo por fastidiar y porque no quería que esto existiera, y ahora va a existir y va funcionar, y lo va a hacer muy bien", ha expresado.

Por su parte, el alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo, espera que la Xunta no retrase la apertura de dichas residencias. "Si no pusieron dinero, por lo menos que no pongan trabas", ha dicho.

Sobre la ausencia del alcalde de Castroverde, Campos ha asegurado que "puede adherirse al protocolo cuando quiera y podrá abrir la residencia siempre que se ajuste a la legalidad".

GESTIÓN DE RESIDENCIAS

Recientemente, la Diputación de Lugo decidió retirar a Suplusa, que preside Manuel Martínez --alcalde de Becerreá que con su voto primero impidió Darío Campos asumiese la presidencia y luego volvió a pactar con él, la gestión de las residencias de la tercera edad. La decisión fue calificada de "error" por parte de Manuel Martínez lo que volvió a tensar la relación en el gobierno.

A este respecto, la alcaldesa de Trabada, Mayra García, en calidad de diputada, ha asegurado que "no hay ningún conflicto personal" sobre esta cuestión. "Me consta que (Darío Campos) le ofreció al presidente de Suplusa que él mismo las gestione desde el área de vicepresidencia de la Diputación", ha dicho.