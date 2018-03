Peter Hook & The Light, Carmen Boza y El Meister, primeros artistas confirmados de Nocturama 2018

21/03/2018 - 17:29

La 14ª edición de Nocturama se celebrará entre el miércoles 30 de mayo y el jueves 14 de junio, de nuevo en los Jardines del Casino de la Exposición de Sevilla y un año más con dos citas --miércoles y jueves-- por semana. Entre sus primeros artistas confirmados están Peter Hook & The Light, presentando lo mejor de Joy Division y New Order en su única fecha en España, y Carmen Boza y El Meister, dos valores nacionales tan singulares como atractivos y que estrenarán en directo sus nuevos trabajos discográficos en la ciudad.

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

La 14ª edición de Nocturama se celebrará entre el miércoles 30 de mayo y el jueves 14 de junio, de nuevo en los Jardines del Casino de la Exposición de Sevilla y un año más con dos citas --miércoles y jueves-- por semana. Entre sus primeros artistas confirmados están Peter Hook & The Light, presentando lo mejor de Joy Division y New Order en su única fecha en España, y Carmen Boza y El Meister, dos valores nacionales tan singulares como atractivos y que estrenarán en directo sus nuevos trabajos discográficos en la ciudad.

Nocturama no es solo un ciclo de conciertos, es un lugar de encuentros en un entorno único. Un espacio compartido por diferentes generaciones, la unión de artistas consagrados y emergentes. Una programación fuera de los circuitos comerciales, con la calidad como sello de identidad. Nocturama son noches frescas en unos jardines diseñados para la Expo Universal de 1929. Nocturama es su público.

Así, según se explica en un comunicado, el primero en sumarse al cartel de Nocturama 2018 es toda una institución en la historia de la música; Peter Hook & The Light presenta lo mejor de New Order y Joy Division. Así se llama el espectáculo en directo que el miércoles 13 de junio resumirá la mítica trayectoria de dos bandas legendarias a través de uno de sus miembros fundamentales, acompañado de una formación con la que lleva girando desde que en 2010 revisitaran juntos el no menos mítico 'Unknown Pleasures' de Joy Division.

Las entradas para este concierto ya se encuentran disponibles en una promoción de lo más atractiva: durante solo la primera semana a 15 euros (más gastos de gestión) a través de este enlace de Ticketea. Tras esta primera semana en oferta de lanzamiento, el precio de la entrada pasará a ser de 20 euros (más gastos de gestión). Del resto de conciertos confirmados hasta el momento también se encuentran ya disponibles sus entradas, al precio de solo diez euros (más gastos de gestión) en este enlace de Ticketea.

Carmen Boza es la segunda artista confirmada en la programación de este nuevo Nocturama. La gaditana, que irrumpió hace casi ya una década en la escena musical colgando sus videos en Youtube para arrasar con su primer disco, 'La mansión de los espejos' (primero financiado a través de crowdfunding y más tarde reeditado por Warner), presentará este próximo 10 de abril su nuevo álbum, 'La caja negra'. Su trabajo más personal hasta la fecha y de nuevo bajo la más absoluta independencia, un disco por el que ha peleado, según sus propias palabras, "como una loba". Y que defenderá en directo en Nocturama el jueves 7 de junio.

And last but not least, El Meister. El alter ego visionario del inclasificable Javier Vielba, frontman de Arizona Baby y Corizonas, en su aventura más personal hasta la fecha. Y que llegará a Nocturama el mismo jueves 7 junio, como la citada Carmen Boza, también con nuevo trabajo discográfico bajo el brazo: 'Fantasmagoría', un sorprendente EP conceptual una vez más bajo cabecera de Subterfuge Records, en el que el ilustre vallisoletano ahonda en sus filias musicales, como ese folk electrónico que recuerda a los inicios de Beck, y dos de sus pasiones más arrebatadoras: el expresionismo alemán y el romanticismo inglés.