Málaga acoge este jueves el estreno mundial de la serie 'Genius Picasso', protagonizada por Antonio Banderas

21/03/2018 - 17:32

El Teatro Cervantes de Málaga acoge este jueves el estreno mundial de la serie de National Geographic 'Genius: Picasso', que protagoniza el actor malagueño Antonio Banderas y que se ha rodado en diversos espacios de la capital de la Costa del Sol.

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

'Genius' es una serie centrada en la vida y el trabajo del pintor español desde finales del siglo XIX hasta más allá de mediados del XX, protagonizada por Antonio y Alex Rich en el papel conjunto de Pablo Picasso. Este trabajo de diez episodios, que se prevé estrenar el 24 de abril, está nominado a los premios Emmy y Globos de Oro y cuenta con Ron Howard en la producción y Ken Biller en la dirección.

Banderas ha afirmado que le habría gustado haber rodado en español esta serie y, sobre todo, se queda con una espina en relación con el artista malagueño. "Picasso se muere dos años antes que Franco y me da por culo que no pudiera volver a darse un paseo por La Malagueta y que la gente le hubiese aplaudido", ha señalado respecto a la muerte fuera de España de Picasso.

También ha incidido en la importancia en este trabajo como actor de "no establecer un juicio moral" sobre Picasso, a pesar de su conocida fama de mujeriego. "Picasso fue un hombre infiel y le gustaba que las mujeres se pelearan por él, no estamos tratando de glorificarlo. Pero el problema no es que quiera abusar de la mujer, sino que lo quiere todo y no termina de matar al niño que tiene dentro: eso con 12 años tiene gracia, pero cuando tienes 60, no", ha apuntado el malagueño.

La iglesia de Santiago, la plaza de toros de La Malagueta y la Casa Natal de Picasso de Málaga acogieron a finales de octubre y principios del pasado mes de noviembre el rodaje de parte de la serie dirigida por Ken Biller. Esta segunda temporada de 'Genius' se ha rodado además de en Málaga, en Barcelona, París y Budapest.

Fue precisamente Banderas quien se empeñó en que esta serie se rodara también en Málaga, algo que no estaba inicialmente previsto. Convenció a Biller y se lo trajo hasta la capital de la Costa del Sol para mostrarle las ubicaciones más relacionadas con Picasso y su ciudad de nacimiento.

La ficción mostrará a los espectadores la turbulenta vida personal, y sobre todo, la gran aportación al arte moderno de Pablo Ruiz Picasso.

El actor Antonio Banderas da vida a la versión madura del artista Pablo Ruiz Picasso. Por su parte, Alex Rich interpreta el papel del joven Pablo, que rechaza los estudios académicos para unirse a un círculo de jóvenes artistas y escritores bohemios que luchan por abrirse camino en España y Francia a principios del siglo XX.

Mientras, Clémence Poésy interpreta a Françoise Gilot, una pintora francesa autora de libros superventas, cuyo romance durante una década con Picasso dio como fruto dos hijos y fue la única amante lo suficientemente fuerte como para soportar su feroz intensidad y poder después continuar con su vida.

Además, el reparto lo completan Sebastian Roché como Emile Gilot, el padre tirano de Francoise; Robert Sheehan, como Carles Casagemas, un estudiante de arte español y poeta, que se convirtió en uno de los mejores amigos de Picasso, muerto prematuramente; Poppy Delevingne como Thérèse Walter, amante y musa de Picasso, quien se convertirá en la madre de su primera hija, y Aisling Franciosi en la piel Fernande Olivier, una artista y modelo francesa a quien Picasso pintó más de 60 retratos.

Algunos de los actores de la primera entrega basada en biografía de Einstein, también aparecen en esta nueva producción como Samantha Colley que interpreta a Dora Maar, fotógrafa y pintora francesa que fue también amante y musa de Picasso; T.R. Knight que da vida a Max Jacob, uno de los primeros amigos de Picasso en París; Seth Gabel, que encarna a Guillaume Apollinaire, uno de los más importantes poetas del siglo XX y frecuente colaborador de Picasso; y Johnny Flynn que realiza una aparición especial como el actor francés Alain Cuny.