Arranca este sábado la nueva temporada del Teatro de Títeres, que contará con dirección artística por concurso público

21/03/2018 - 18:48

La nueva temporada del Teatro de Títeres de El Retiro arranca este sábado coincidiendo con la semana de celebración del Día Internacional del Títere, tras cambiar su modelo de gestión, por el que elegirá una nueva dirección a través de un concurso público donde un jurado de expertos seleccionará el mejor proyecto artístico.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Este nuevo modelo busca garantizar "una gestión transparente, la mejora de las condiciones de las compañías programadas y una apuesta por la calidad y la pluralidad artística", ha informado el Ayuntamiento.

La nueva temporada alza el telón este sábado de la mano de la compañía 'JAM', que pondrá en escena 'El Mêtre', un espectáculo que traslada a los espectadores (a partir de 2 años) al mundo de la imaginación y la risa apoyándose tan solo en una mesa, dos sillas, un parasol, un perchero... y un Mêtre.

'JAM' es una compañía catalana multipremiada, que ha recibido, entre otros galardones, el Premio del Jurado en el festival de teatro de calle Senseportes o el del Mejor Actor en el festival de cortometrajes de Nueva York.

Para niños de cuatro años en adelante, 'Ultramarinos de Lucas' representará el domingo 25 el clásico de la literatura infantil Pinocho.

PROPUESTAS PARA SEMANA SANTA

El sábado 31 de marzo la compañía 'Arte Fusión' representará 'Despertando sueños', una obra en la que, a través de los ojos de un niño, el público entrará en un mundo de seres que aprenden a aceptar su identidad descubriendo sus diferencias y diversidad.

El texto escenifica los principios declarados en el artículo 30 de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Infancia, que defiende la necesidad de que niños y niñas encuentren su propia identidad y respeten la de los demás.

Cuentos en verso para niños perversos es el título que llevará al Teatro de Títeres la compañía Baychimo Teatro el domingo 1 de abril.

La obra está basada en los textos en los que el escritor británico Roald Dalh reinterpretó los cuentos tradicionales: una Cenicienta que no se casa con el príncipe, una Caperucita muy capaz que no necesita ningún leñador o tres cerditos que no sólo son víctimas de un lobo.

Durante el mes de abril continuarán las representaciones todos los fines de semana las 12 horas, que se pueden consultar en la web www.madridcultura.es/teatro- titeres, en los que actuarán, entre otras, las compañías 'Elfo Teatro', con su espectáculo 'Los 7 cabritillos y los 3 cerditos'; 'Títeres sin cabeza', con 'Tuga hace el payaso', y 'Sol y Tierra', con Nanuk.

NUEVO MODELO DE GESTIÓN

El Teatro de Títeres de El Retiro estrena en 2018 un nuevo modelo de gestión y programación.

De acuerdo con las demandas del sector, representado en la Mesa del Títere y con las líneas estratégicas de la política cultural del Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento, a finales de 2016 se descartó la fórmula de externalización del servicio, que venía utilizándose a lo largo de 14 años por la misma beneficiaria bajo diversas formas jurídicas.

El nuevo modelo apuesta por la gestión directa de este espacio, como servicio público y en consonancia con la gestión del resto de centros y programas de la red municipal de espacios escénicos del Área.

En este nuevo modelo, y como ha ocurrido con las direcciones de los grandes espacios culturales, el próximo mes de abril se convocará un concurso público para seleccionar la nueva dirección artística del espacio.

El teatro de Títeres contará con una programación estable y gratuita los fines de semana, como se venía haciendo en el pasado, aunque, según las bases del concurso será "fundamental" diseñar un programa que se convierta en "referencia madrileña de las artes escénicas del títere, la marioneta y el teatro de objetos, y alcanzar proyección nacional e internacional".

Para ello, las candidaturas deben generar una programación de alta calidad artística, plural y abierta, capaz de acoger la amplia diversidad de tendencias y estilos del sector profesional del títere y de proporcionar ocio y disfrute para toda la familia.

Se establece además en el concurso como línea estratégica la colaboración con otros programas y espacios municipales, en especial Veranos de la Villa, San Isidro, Navidad, Carnaval y el programa de proximidad cultural CiudaDistrito.