La Junta considera que aunque los resultados en Dependencia son "muy buenos" hay margen de mejora

21/03/2018 - 18:57

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, considera que aunque los resultados del informe sobre Dependencia son "muy buenos" no hay que caer en la "autocomplacencia" porque hay margen para mejorar, algo a lo que ha recordado que ya se han comprometido.

VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)

García, en rueda de prensa, se ha referido así a los resultados del XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que otorga 9,3 puntos a la Comunidad en esta materia, con lo que mantiene su liderazgo por undécima vez consecutiva.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha incidido en que hay margen de mejora y para eso en febrero de este año el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, firmó acuerdos del Diálogo Social en línea para seguir en esta línea, sobre todo en materia de telaasistencia avanzada o ayuda a domicilio y reducción de copagos, todo ello con el objetivo de "mejorar" este año, para lo que se destinarán 31 millones de euros.

El objetivo "está claro", ha señalado la consejera, quien ha incidido en que lograr el 10 es muy difícil y pueden volver a cambiar los criterios como ocurrió en 2015, pero ha asegurado que se seguirá con la implantación de servicios y medidas sin "caer en la autocomplacencia".

La Comunidad ha obtenido la máxima puntuación en todos los indicadores salvo en dos, uno de los cuales se refiere referente al porcentaje de personas que no tienen grado sobre el total dictaminado (tiene un 21 por ciento frente a una media del 20,5), lo que ha aclarado que se debe a que Castilla y León tiene una "ventanilla única" en la que las personas presentan sus solicitudes a pesar de que no todos son dependientes, por lo que no se les reconoce como tales, aunque puedan acceder a un servicio.

El otro "medio punto" que tampoco tiene Castilla y León es en el porcentaje anual de personas atendidas, que en Castilla y León se ha incrementado en un 4 por ciento y ha recibido un 5,29 por ciento más de solicitudes (unas 5.000), por lo que no tiene tanta facilidad para incrementar el número de personas atendidas porque está cerca a la "plena atención", algo que reconoce el informe, ya que la lista de espera se sitúa sólo en el 1,4 por ciento frente al 24,5 por ciento de media estatal.

García también se ha referido a la financiación, otro aspecto que analiza el informe, que señala que los recortes de los fondos procedentes del Estado, del que se ha dejado de recibir 240 millones de euros en seis años. A este respecto, la consejera ha asegurado que esta reducción "drástica" a partir de 2012 Castilla y León supo resolverla con "medidas y fondos propios" y por ello no hay lista de empleo y se genera empleo.

En cualquier caso, ha señalado que se tratará de mejorar y además ha explicado que, como se hace siempre, se tendrán en cuenta la recomendación que puedan hacer los autores del informe.

PUNTOS DESTACADOS

En su intervención, la consejera ha destacado que la Comunidad vuelve a ser la más valorada y ha destacado que mejora su nota al pasar de una nota de un 8,9 a un 9,3, duplica la media nacional, que baja del 4,9 al 4,6 y tiene la siguiente comunidad está a más de un punto, concretamente Castilla-La Mancha con un 8,2.

Alicia García ha incidido en varios aspectos que refleja el informe como que Castilla y León registra el mayor número de personas atendidas desde que se inició la implantación del Sistema de Dependencia, con 88.709 beneficiarios, lo que supone 3.408 beneficiarios más que el año anterior. Estas más de 88.700 personas recibieron 115.507 prestaciones, lo que supone que casi 26.800 personas recibieron dos prestaciones, con una ratio de prestaciones por persona beneficiaria del 1,30 por ciento, superior a la media estatal del 1,23.

También ha señalado que el dictamen resalta que Castilla y León es la Comunidad con mayor porcentaje de beneficiarios sobre su población potencialmente dependiente, un 13,03 por ciento frente al 9,25 de media estatal. Castilla y León es la única comunidad con plena atención, con 98,6 por ciento de personas atendidas, más de 23 puntos por encima de la media nacional.

La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades ha incidido también en que se destaque en el informe la evolución positiva de la Comunidad respecto a sí misma, al alcanzar en 2017 la máxima tasa de cobertura habida en su historia, con 15 dependientes por cada 1.000 habitantes.

Por otro lado, se pone de manifiesto que Castilla y León es la comunidad que está teniendo la mayor capacidad para generar empleo en España en dependencia, con 50 empleos por cada millón de euros invertido, la tasa más elevada de España.

La Comunidad cuenta con 26.000 personas trabajando en dependencia, lo que supone que la Comunidad ha generado 2.000 trabajadores más en dependencia en el último año. La importancia de todos estos aspectos se refleja también en el retorno económico y el dictamen señala que en Castilla y León el Sistema es capaz de generar unos retornos de 29 millones de euros, provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados.

La alta creación de empleo y la elevada tasa de retorno deriva, según el informe, del incremento del número de personas atendidas y de basar la atención en servicios profesionales. En este sentido, destaca que el 79 por ciento de las personas dependientes recibe servicios profesionales.

El dictamen recoge que la financiación del Sistema de Dependencia en Castilla y León fue de 637,9 millones de euros en 2017. Junto a esto, señala que el gasto público por habitante en Castilla y León ascendió desde los 166,65 euros, en 2016, a los 180,59 euros, en 2017, mientras la media de este gasto público en España se quedó en los 129,72 euros.