La ONCE dedicará el cupón del Lunes Santo al Cristo de la Expiración de Córdoba

21/03/2018 - 18:58

La ONCE dedicará el sorteo del Lunes Santo, 26 de marzo, al Centenario de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración de Córdoba, imagen que ha presentado este miércoles la directora de la ONCE en la provincia cordobesa, Carmen Aguilera, al hermano mayor de la Hermandad, José Luis Cerezo, y a la junta de gobierno en la Real Iglesia de San Pablo.

CÓRDOBA, 21 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la entidad en una nota, cinco millones y medio de cupones llevan la imagen del Cristo en la Cruz con el escudo de la Hermandad y la leyenda '100 Años Expiración'.

En la presentación, Aguilera ha dicho que el cupón dedicado al Cristo de la Expiración de Córdoba "quiere tocar el corazón de los cordobeses" y reivindicar la labor callada y altruista de las Hermandades a favor de los más débiles y vulnerables de la sociedad.

La Hermandad de la Expiración procesiona el Viernes Santo desde el siglo XVII y la imagen de su Cristo se venera en la iglesia de San Pablo desde 1904.

La ONCE se ha volcado este año con la Semana Santa de Andalucía con siete sorteos que tienen como motivo alguna de las Hermandades de la Comunidad autónoma que suponen un total de más de 46 millones de cupones con imágenes andaluzas, entre las que se encuentran Jesús del Rescate de Granada, la Soledad de Málaga, la Piedad de Jerez, la virgen de Consolación de Carrión de los Céspedes y la Esperanza de Triana de Sevilla en marzo a la que hay que sumar la de Jesús Nazareno de Priego de Córdoba en el sorteo del 4 de abril.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Para este viernes, 23 de marzo, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 17 millones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.