Fiscal recuerda que la CE vendrá a Doñana a invitación de la Junta y pide a Maíllo que abandone el "populismo"

21/03/2018 - 19:04

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha recordado este miércoles que la visita de la Comisión Europea al espacio natural de Doñana se producirá en el marco de una invitación de la administración autonómica para conocer 'in situ' las problemáticas del parque.

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

Así, ha mostrado su "satisfacción" por la respuesta afirmativa de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ante la que el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha elevado un requerimiento para que se inste al Gobierno español a paralizar el proyecto de gas en Doñana que finalmente la Eurocámara no ejecutará.

En este sentido, Fiscal ha pedido a Maíllo que abandone el "populismo" y la "política efectista y de fotos", y "se sume a la Junta si es verdad que compartimos el mismo objetivo: evitar que el entorno de Doñana se convierta en un almacén subterráneo de gas natural".

A juicio del consejero, la visita de Maíllo a Bruselas "creo sinceramente que ha servido para poco", al confirmar el Parlamento Europeo que no actuará directamente. "Yo no estoy de acuerdo, hace un año y dos meses solicitamos lo mismo al comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, y no ha contestado, por lo que entiendo que la contestación de la UE a IU no trae nada nuevo, tal y como habíamos advertido más allá de la foto de Maíllo", ha dicho.