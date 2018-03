Junta ve una "regresión" en el montante del nuevo Plan Estatal de Vivienda y cree que "excluye a la mayoría de jóvenes"

21/03/2018 - 19:08

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha manifestado este miércoles que el presupuesto del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 supone una "regresión", ya que supone un "decremento real del 38,5 por ciento con respecto al anterior plan", y, además, "excluye a la mayoría de jóvenes".

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de relieve en una comparecencia en el Pleno del Parlamento, a petición propia y del PSOE-A, sobre la incidencia en Andalucía de dicho plan estatal, que la Junta considera "insuficiente y excluyente", así como "alejado de la realidad".

El consejero ha señalado también que margina a la mayoría de los jóvenes en las ayudas para la adquisición de una vivienda y "se olvida por completo del fomento de la vivienda protegida".

Para el titular andaluz de Vivienda, el plan refleja "una clara ausencia de mecanismos dirigidos al fomento y promoción de la vivienda protegida necesaria para los jóvenes y familias con ingresos limitados".

Asimismo, ha criticado que "las ayudas para el acceso a la vivienda destinada a los jóvenes se reduzcan a los municipios de menos de 5.000 habitantes, limitándose sustancialmente el impacto del programa y excluyendo a casi el 90 por ciento de los jóvenes andaluces", ya que la "inmensa mayoría" del colectivo reside "en áreas urbanas y en municipios medios por encima de esa cifra poblacional y donde existen mayores dificultades para acceder a una vivienda", a lo que ha agregado que "sólo se encuentran inscritos en los registros de demandantes de vivienda de estos municipios pequeños 1.418 personas menores de 35 años en toda Andalucía".

A su juicio, "lo sensato hubiera sido que las ayudas se hubiesen extendido a municipios más grandes" y que "la mayor parte de los jóvenes cuenten igualmente con los recursos suficientes y tengan apoyo público necesario para acceder a una vivienda".

Por otra parte, el consejero ha asegurado que "este plan estatal, al igual que el anterior, olvida por completo la vivienda protegida, a la que tradicionalmente han recurrido muchas familias jóvenes y con recursos limitados, ya que está destinada precisamente a cubrir las necesidades de aquellos que más dificultades tienen".

VIVIENDA PROTEGIDA

Frente a ello, López ha resaltado la recuperación por parte de la Junta en esta legislatura de la construcción de este tipo de vivienda, "activando todos sus recursos para su promoción a través de la venta de suelo residencial".

"El objetivo es impulsar en esta legislatura hasta 2.836 viviendas protegidas, por lo que exigimos al Gobierno central que retome las actuaciones de promoción de vivienda protegida que este plan estatal vuelve a dejar en la estacada", ha agregado en esa línea.

El consejero ha llamado la atención acerca de "la presión al alza de los precios de los alquileres y viviendas, que dispara la posibilidad de llegar a la jubilación con una pensión precaria y una renta de alquiler muy alta si no se ha facilitado a la ciudadanía la adquisición de una vivienda", por lo que, según ha abundado, "hace falta actuar desde las políticas públicas para corregir esta situación, por lo que ante esta perspectiva se hace indispensable recuperar las políticas de construcción de vivienda protegida".

Además, ha censurado que el Gobierno estatal destaque "falsamente" la subida en un 62,46 por ciento en el presupuesto de este nuevo Plan con respecto al anterior, al pasar de 888 millones euros a 1.443 millones.

Así, López ha aseverado que, "en la presentación del anterior plan, la inversión anunciada por el Ministerio ascendía a 2.311 millones, por lo que los 888 millones se corresponden con el importe realmente ejecutado del anterior, apenas un 38 por ciento, lo que demuestra su escasa adecuación a las necesidades reales en materia de vivienda y las dificultades de gestión de los programas tal y como están diseñados".

"Por lo tanto, la dotación presupuestaria del plan pasa de 2.311 millones a 1.443, lo que supone un decremento real del 38,5 por ciento", ha enfatizado el consejero.

Por último, ha alertado sobre la baja inversión en materia de vivienda que, según ha apuntado, sigue manteniendo a España a la cola de los países europeos en estas políticas, ya que, mientras la inversión media en vivienda en los países de la UE se sitúa en niveles del 1,5 por ciento del PIB, los recursos destinados en España por las administraciones públicas a estas políticas "alcanzan solo el 0,5 por ciento del PIB, según Eurostat, mientras que lo que aporta el Plan Estatal alcanza solo 0,03 por ciento del PIB", según ha subrayado López.

PP-A: EL PLAN ES "UNA BUENA NOTICIA PARA ANDALUCÍA"

Frente a esa visión del consejero se ha situado, en el turno de los grupos, la posición del PP-A, en cuyo nombre ha intervenido la parlamentaria Alicia Martínez, quien ha dado la "bienvenida" al nuevo Plan Estatal de Vivienda, considerando que es una "buena noticia para Andalucía", que es "la comunidad autónoma que más fondos recibe", los cuales, además, se ven incrementados "en un 80 por ciento" con este plan, según ha resaltado.

En esa línea, ha pedido al consejero que "aparque la confrontación" en relación a un plan que ha contado con "un proceso participativo amplio" y que desde la Junta, "en su día", valoraron "positivamente" y "sólo señalaron determinadas carencias", según ha apuntado la diputada del PP-A, quien ha defendido que el plan "ahonda en la línea del anterior de apostar por el alquiler y la rehabilitación".

En cambio, la diputada de Podemos Carmen Molina ha tildado de "ficticio" el Plan Estatal de Vivienda, que "sigue la misma senda que planes anteriores" y "no tiene financiación, y sin financiación no hay medidas que sirvan para solucionar el problema", según ha advertido. Además, ha criticado que "se sigue sin apostar por la creación de un parque público de alquiler", cuando "no existe oferta suficiente de vivienda en alquiler a un precio razonable", no aporta "nada nuevo" en relación a los desahucios y, en cuanto a la rehabilitación, "no se basa en el principio de concurrencia competitiva".

En representación de Ciudadanos (Cs) ha subido a la tribuna la parlamentaria Marta Escrivá, quien ha manifestado que al Plan Estatal de Vivienda "le falta ambición" e "introduce pequeñas mejoras que al final se han quedado cortas" y limitadas a "muy pocos jóvenes". Además, ha alertado de que "se ha quedado fuera" del plan "la rehabilitación en instalaciones", se echan de menos "ayudas para las comunidades de propietarios", cuando algunas tienen "dificultades para pagar las obras de las inspecciones técnicas de edificios", y las ayudas al alquiler "son escasas y reducidas".

Por parte de IULV-CA ha intervenido la diputada Inmaculada Nieto, quien se ha mostrado de acuerdo con algunas consideraciones del consejero, como que "los números globales que ha trasladado el Ministerio no se sostienen" y, en realidad, hay un "recorte" en el Plan Estatal de Vivienda, y ha llamado la atención acerca de que la "recuperación económica" y la "posibilidad de recuperar derechos" de las que se habla actualmente "no se reflejan en los elementos centrales de política pública" como es la vivienda, "con gran afectación en Andalucía".

Finalmente, en representación del PSOE-A ha hablado la diputada Beatriz Rubiño, quien ha argumentado que el plan estatal "llega tarde y mal", con "más de 15 meses de retraso" y "condicionado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018". Además, ha afirmado que llega "dándole la espalda a las comunidades autónomas" dejándoles "casi sin margen para actuar" y elaborándose con "opacidad". En todo caso, ha aseverado que "el Plan Estatal de Vivienda aún no ha nacido de forma efectiva" y en el Grupo Socialista no creen que pueda hacerlo en los próximos meses, según ha apuntado.