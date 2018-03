Un cargo de Unipost dice que el Govern les avisó de un envío sin decir que eran tarjetas censales del 1-O

La Guardia Civil les requisó 45.000 tarjetas que llegaron sin albarán y no se pagaron

El director de la empresa de mensajería Unipost para Catalunya y Baleares, Francisco Fuentes Ruiz, ha declarado este miércoles como testigo en el Juzgado de Intrucción 13 de Barcelona, y ha explicado que la Generalitat --cliente habitual-- le llamó para avisar de que les llegaría un envío, sin decir que eran las tarjetas censales del 1-O.

Según han indicado fuentes jurídicas, Ruiz ha declarado que las 45.000 tarjetas halladas en su empresa llegaron unos días después de la llamada pero sin albarán, por lo que no se repartieron y no se pagaron porque tampoco tenía factura.

Como este envío de tres palés no llevaba albarán, no se repartió, y tampoco tenía factura, por lo que no se ha cobrado, según el testigo, que sostiene que no sospechó que podía ser un envío vinculado al 1-O porque pensó que en ese caso el producto postal hubiera sido distinto.

